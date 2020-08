Même si Zoom a sans aucun doute été découverte comme l’une des applications essentielles lors de la pandémie de coronavirus, il n’est toujours pas si clair qu’elle gagnera la bataille de la Nouvelle Normale à certains de ses principaux rivaux, tels que Messenger Rooms, Google Meet ou Skype. Dans tous les cas, ses développeurs le savent parfaitement, c’est pourquoi ils ont travaillé sur Zoom for Home. Avec ce programme, ils ont l’intention d’amener Zoom à écrans intelligents qui font partie des catalogues Google, Amazon et Facebook.

En effet, la nouvelle vient d’être confirmée dans les dernières heures, avec la nouvelle que l’application d’appel vidéo avec la plus forte croissance cette année, aura bientôt une version avec prise en charge des équipements Nest Hub, Echo Show et Portal. C’est un geste vraiment intéressant de la part de ses managers. En ajoutant la présence sur d’autres appareils au-delà des mobiles, des tablettes et des ordinateurs, nous pouvons tirer encore plus de la vidéoconférence. En outre, les principaux haut-parleurs intelligents à écran du marché sont de plus en plus populaires.

Home, le dernier objectif de Zoom

Le fait est que si, jusqu’à il y a un an, pratiquement personne ne savait ce qu’était Zoom, aujourd’hui la plupart d’entre nous non seulement le connaissons, mais nous avons également utilisé ses services. Dans les environnements de travail, éducatifs et même pour les réunions de famille, il a été présenté comme une option simple et efficace dans les appels vidéo.

Inutile de dire que cela a forcé certaines des grandes entreprises du secteur à montrer leurs cartes. Ou améliorez-les, pour être plus précis. Facebook a innové avec Messenger Rooms. Google a rendu Meet gratuit et l’a intégré à l’interface Gmail. Cependant, Zoom a continué à dominer la préférence des internautes.

Le fait est que nous ne pouvons pas affirmer que cela continue à être comme ça un monde qui, petit à petit, tente de revenir à la normalité. Avec plus de temps, les utilisateurs pourraient rechercher des solutions de télétravail plus attrayantes. Ainsi, chaque nouveau mouvement que vous faites maintenant peut jeter les bases de bénéfices futurs extraordinaires.

Pas par hasard, il y a quelques semaines, Zoom a présenté sa propre tablette, qui peut maintenant être réservée pour une valeur de 599 $. Avec un panneau spectaculaire, le but de ce gadget est de rivaliser en offrant Zoom via des écrans intelligents. Mais il y a encore des tonnes de personnes qui ont déjà leur Nest Hub, Echo Show et Portal. Et ils ne pouvaient pas être laissés de côté. C’est là que cette version de Zoom a le plus de sens.

Comment Zoom fonctionnera-t-il sur les écrans intelligents?

Comme nous l’avons déjà dit, nous pourrons bientôt utiliser Zoom dans les haut-parleurs intelligents avec des écrans de Google, Amazon et Facebook. De cette façon, vous n’aurez pas à vous limiter aux services d’appel vidéo fournis par ces entreprises.

D’après ce qui a été annoncé, l’écran Facebook appelé Portal sera le premier à enregistrer l’arrivée de Zoom sur les écrans intelligents. De toute évidence, la concurrence la plus rude sera avec Messenger. Zoom utilisera la technologie Facebook pour nous empêcher de quitter l’écran pendant que nous parlons.

Plus tard, ce sera au tour du Google Nest Hub Max et d’Amazon Echo Show, non plus en septembre mais sûrement en octobre ou novembre. Dans le premier, nous prendrons en charge Google Agenda et Google Assistant, tandis que dans le second, il y aura une compatibilité avec Alexa. Par conséquent, il semble que Zoom l’ait bien pensé depuis longtemps.

