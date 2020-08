Il n’y a pas longtemps, Visionox, un fabricant chinois spécialisé dans la production de panneaux pour smartphones, a publié une courte publicité dans laquelle il a annoncé le début de la première production en série du module de caméra sous écran. Le spot a ensuite été partagé sur Twitter par @IceUniverse, un fuiteur bien connu dans le monde des smartphones et de la technologie en général, qui a parlé du futur début du premier smartphone avec une caméra sous-écran.

A cette époque, on ne savait rien de ce premier smartphone. On a émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’un produit OPPO ou Xiaomi, puisque les deux fabricants avaient déjà présenté leurs technologies et les premiers prototypes. Mais le premier smartphone au monde avec une caméra sous-écran ce ne sera ni l’un ni l’autre. Combien, plutôt, de ZTE.

C’était pareil pour le communiquer Président des appareils mobiles de l’entreprise, Ni Fei, qui avec un message sur Weibo a fait savoir au monde entier que ZTE serait le premier fabricant à lancer un smartphone avec l’appareil photo sous l’écran.

ZTE Axon 20 5G sera le premier smartphone au monde avec une caméra sous-écran

Le smartphone en question sera leAxon 20 5G, qui sera officiellement présenté le 1er septembre. Cet appareil sera donc caractérisé par son propre affichage sans encoche, trous ou mécanismes pop-up pour la caméra frontale.

Bien que la société n’ait révélé aucun détail sur son Axon 20 5G, un lanceur d’alerte chinois de renom a réussi à arracher la liste des certifications de la réglementation nationale des radios chinoises (SRRC), et cela révèle non seulement que le smartphone utilisera la solution Visionox, mais aussi que, probablement, ce sera le successeur du ZTE Axon 10s Pro 5G lancé plus tôt cette année.