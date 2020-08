Le PDG de ZTE, Ni Fei, a confirmé via Weibo que son entreprise avait préparé le premier smartphone commercial avec caméra intégrée, une nouvelle très intéressante puisqu’elle laisse entendre que ce type de terminal pourrait devenir le nouveau standard de la gamme haut de gamme pour l’année prochaine.

Comme certains de nos lecteurs le savent, l’idée n’est pas nouvelle, en fait Oppo a déjà pointé dans cette direction il y a quelque temps, mais pose un défi majeur pour toutes les questions qu’il présente au niveau technique et des coûts. Aujourd’hui, nous avons toute la technologie nécessaire pour lancer un smartphone tout écran avec la caméra intégrée en dessous, mais il faudrait le faire compromis majeurs en termes de qualité d’image et de coût, quelque chose qu’aucun fabricant n’a été prêt à assumer.

Une bonne partie des grands acteurs du secteur des smartphones, dont Samsung, évalue depuis un certain temps le saut vers les caméras intégrées à l’écran, en fait, la rumeur disait que le géant sud-coréen pourrait être le premier à lancer un terminal de ce type, mais au final Il semble que ZTE réussira à avancer.

ZTE et Visionox: un smartphone avec une caméra intégrée à l’écran est-il viable?

Pas avec la technologie actuelle, en raison des sacrifices que nous avons déjà indiqués, mais avec les dernières avancées réalisées par Visionox, les choses changent considérablement. La société chinoise a récemment confirmé qu’elle avait développé un ensemble de matériaux de film organiques et non organiques qui offrent une plus grande transparence. Ces matériaux, associés à un nouvel algorithme appliqué à la luminosité, aux couleurs et aux angles de vision, parviennent en grande partie à résoudre les problèmes de perte de qualité d’image qu’avaient les premiers prototypes présentés par Oppo.

Cela signifie que oui, en appliquant ces dernières innovations, ZTE pourrait créer un smartphone avec la caméra frontale intégrée à l’écran. sans renoncer à une bonne qualité photographique, Mais qu’en est-il des coûts? C’est une question incontournable, et franchement je pense que cela pourrait être la grande contrepartie de ce type de terminal, car c’est une technologie innovante qui est à un stade précoce, ce qui signifie qu’elle pourrait avoir un impact considérable sur les coûts de fabrication , et donc dans le prix de vente du neuf de ZTE.

Les spécifications de ce nouveau smartphone n’ont pas transcendé, mais nous avons pu découvrir l’existence d’un nouveau modèle dans le SRRC (State Radio Regulation of China) identifié comme ZTE A20 5G, et il s’agit peut-être du premier terminal avec une caméra intégrée à l’écran . Attendez-vous à une configuration haut de gamme, c’est-à-dire un SoC Snapdragon 865+ et un minimum de 8 Go de RAM.

Personnellement je pense que le moment clé pour les smartphones avec ce format tout écran réel, grâce à la intégration de la caméra à l’écran, il sera effectivement produit à partir de 2021. Ce n’est pas encore confirmé, mais le Galaxy S21 (ou Galaxy S30, comme on veut l’appeler) peut aussi intégrer une telle configuration.