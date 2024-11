Concours SEO multicanal « Stratégie des citrouilles algorithmiques » : un défi inédit pour les experts du Search

Avec son nouveau concours SEO, la FePSeM lance un défi multicanal révolutionnaire. En 90 jours, les participants devront se hisser en tête des classements non seulement sur Google, mais également sur YouTube, LinkedIn, TikTok et ChatGPT, en ciblant la requête originale « Stratégie des citrouilles algorithmiques ».

Un concours inédit pour une nouvelle ère du Search

Le monde du SEO se transforme, et la Fédération pour la Promotion des Sciences de l’Optimisation du Marketing (FePSeM) le prouve avec un concours d’une envergure inédite. Lancé le 31 octobre 2024, ce concours invite les participants à optimiser leur visibilité pour la requête « Stratégie des citrouilles algorithmiques » sur cinq plateformes, chacune comptant pour 20 % du score final.

Ce concours marque une rupture : jusqu’ici, les compétitions SEO traditionnelles se concentraient quasi exclusivement sur Google. En multipliant les plateformes, la FePSeM encourage les participants à tester leurs compétences sur des terrains encore peu explorés en SEO, comme TikTok et ChatGPT.

Un règlement rigoureux et des dates clés pour le concours FePSeM

Dévoilée en direct sur Discord le 31 octobre, la requête « Stratégie des citrouilles algorithmiques » sera l’objet de toutes les attentions des professionnels du Search jusqu’au 29 janvier 2025. Le concours durera précisément 90 jours, offrant aux candidats l’opportunité d’optimiser leurs contenus dans des conditions strictement encadrées.

Les participants doivent s’inscrire avant le 20 janvier 2025 pour valider leur participation et obtenir un code d’identification. Ce code, fourni par Patrick Valibus, l’arbitre du concours, doit apparaître de manière visible sur chaque support utilisé dans le cadre du concours, que ce soit un site web, un compte TikTok ou un profil LinkedIn.

Une compétition axée sur cinq plateformes de recherche

La FePSeM impose à chaque participant de se positionner sur cinq plateformes différentes, chacune dotée de ses propres règles et critères de classement (voir le classement en live sur citrouilles-algorithmiques.fr). Ce concours est le premier à pousser les experts SEO à étendre leurs compétences sur un spectre aussi large :

Google : l’objectif est de se classer en tête des « liens bleus » (les résultats classiques), en excluant modules d’actualités, images, et annonces sponsorisées.

: l’objectif est de se classer en tête des « liens bleus » (les résultats classiques), en excluant modules d’actualités, images, et annonces sponsorisées. YouTube : les participants devront créer une nouvelle chaîne et optimiser leurs vidéos pour s’afficher dans les premières positions, qu’il s’agisse de vidéos classiques ou de « shorts ».

: les participants devront créer une nouvelle chaîne et optimiser leurs vidéos pour s’afficher dans les premières positions, qu’il s’agisse de vidéos classiques ou de « shorts ». LinkedIn : l’optimisation se fera sur des pages d’entreprises, en se focalisant sur la visibilité dans les résultats de la recherche d’entreprises LinkedIn.

: l’optimisation se fera sur des pages d’entreprises, en se focalisant sur la visibilité dans les résultats de la recherche d’entreprises LinkedIn. TikTok : seuls les comptes créés après l’annonce du mot-clé sont acceptés, et la recherche finale se concentrera sur les vidéos de l’onglet « Vidéo » en mode déconnecté.

: seuls les comptes créés après l’annonce du mot-clé sont acceptés, et la recherche finale se concentrera sur les vidéos de l’onglet « Vidéo » en mode déconnecté. ChatGPT : une approche unique pour les participants qui devront se positionner via des requêtes générées par le modèle IA en mode recherche d’information.

Cette configuration oblige les candidats à adapter leurs stratégies, puisque chaque moteur possède des critères d’évaluation spécifiques et des algorithmes aux logiques variées. Ainsi, l’optimisation pour un public de professionnels sur LinkedIn diffère radicalement de celle pour l’audience jeune et dynamique de TikTok.

Comptage des points et barème de classement

Le concours FePSeM repose sur un système de points équitable permettant de cumuler jusqu’à 200 points par plateforme, soit un maximum de 1 000 points. Les cinq meilleures positions sur chaque plateforme rapportent des points :

1ère place : 80 points

: 80 points 2ème place : 50 points

: 50 points 3ème place : 35 points

: 35 points 4ème place : 20 points

: 20 points 5ème place : 15 points

Le total des points obtenus sur toutes les plateformes déterminera le classement final, avec une règle d’arbitrage en cas d’égalité : le gagnant sera celui qui se classe sur le plus de moteurs différents. En cas d’égalité persistante, un tirage au sort départagera les candidats.

Les récompenses : une cagnotte de plus de 3 500 € pour les meilleurs SEO

Les vainqueurs de ce concours SEO multi-plateformes se partageront une cagnotte de plus de 3 500 € ainsi que de nombreux lots de partenaires. La première place remporte un pack de récompenses d’une valeur de plus de 2 500 €, incluant :

600 € de crédit sur Soumettre et 500 € pour un hébergement O2switch de 5 ans

500 € de crédit chez Thot SEO et des abonnements premium SEO

Des articles sponsorisés, crédits de migration d’URL, et coaching en SEO et YouTube

Les récompenses sont également prévues pour les positions suivantes, jusqu’à la cinquième place, avec des crédits et des articles sponsorisés pour soutenir les efforts des participants.

Une couverture médiatique quotidienne avec « l’Algo des citrouilles »

Les participants, les fans de SEO, ainsi que les curieux pourront suivre l’évolution du concours grâce à une émission quotidienne sur la chaîne YouTube « Stratégie des citrouilles algorithmiques ». Diffusée chaque jour à 16 h, « l’Algo des citrouilles » offrira des analyses de stratégie et des classements mis à jour en continu.

Patrick Valibus, l’arbitre du concours, y partagera ses observations et des conseils pour aider les participants à mieux comprendre les dynamiques de chaque plateforme. Ce programme est aussi une chance pour les débutants en SEO de se former grâce à des astuces et retours d’expérience des meilleurs compétiteurs.

Des défis techniques et des ajustements pour chaque moteur

Ce concours impose aux participants d’adapter leurs techniques à des plateformes distinctes, chacune demandant des optimisations spécifiques :

Google : contenu de qualité et liens naturels pour les résultats « liens bleus » classiques.

: contenu de qualité et liens naturels pour les résultats « liens bleus » classiques. YouTube : vidéos engageantes, avec des titres et descriptions optimisés pour le référencement vidéo.

: vidéos engageantes, avec des titres et descriptions optimisés pour le référencement vidéo. LinkedIn : pertinence professionnelle, avec des mots-clés bien choisis dans les descriptions d’entreprise.

: pertinence professionnelle, avec des mots-clés bien choisis dans les descriptions d’entreprise. TikTok : création de contenu visuel rapide et dynamique pour susciter l’engagement des jeunes publics.

: création de contenu visuel rapide et dynamique pour susciter l’engagement des jeunes publics. ChatGPT : une maîtrise des prompts SEO pour obtenir une visibilité optimale dans les suggestions de l’IA.

Les experts SEO devront ajuster leurs stratégies à ces nouveaux défis, rendant l’approche multi-plateformes aussi excitante que complexe. Ce concours impose un véritable effort d’adaptation, notamment pour des spécialistes habitués aux seules techniques d’optimisation pour Google.

Un tournant dans le SEO et un défi passionnant pour les professionnels du Search

Le concours « Stratégie des citrouilles algorithmiques » représente un virage important dans l’univers du SEO, en rappelant que la visibilité ne se limite plus au référencement sur Google. Cette compétition exige des stratégies hybrides, capables de répondre aux attentes d’audiences très différentes. En intégrant de nouvelles plateformes au SEO, la FePSeM invite les participants à explorer de nouvelles dimensions du référencement.

En élargissant le champ des moteurs à cinq plateformes, la FePSeM montre la voie à un SEO plus diversifié et polymorphe. Pour les candidats, c’est un défi stimulant, mais aussi une opportunité rare de repousser leurs propres limites, tout en innovant pour atteindre une audience plus large.