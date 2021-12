µBrowser est un nouveau navigateur Web pour Apple Watch qui est étonnamment génial

Une application Apple qui manquait à l’Apple Watch est Safari. Il ne devrait pas être trop surprenant qu’Apple ait choisi de l’omettre d’un si petit appareil, mais maintenant que les écrans sont nettement plus grands, il est temps pour eux de reconsidérer leur décision. Il y a quelques années, Apple a ajouté la possibilité pour les applications d’afficher des vues Web si un lien était utilisé. Mais il y a eu peu ou pas de mouvement pour étendre cette fonctionnalité. µBrowser est une nouvelle application qui tente de changer cela.

Développé par Arno Appenzeller, µBrowser est une application à 0,99 $ qui étend les possibilités de l’Apple Watch. Ce n’est pas parfait, mais ce n’est pas la faute d’Arno – Apple pourrait faire bien plus pour améliorer l’apparence des sites Web sur le cadran de la montre. Éliminons d’abord les bizarreries étranges.

Les images sur certains sites ne se chargent pas rapidement, et parfois, elles ne se chargent pas du tout. On ne sait pas si c’est simplement qu’ils prennent beaucoup de temps à charger, s’il s’agit de formats incompatibles ou s’ils ne peuvent tout simplement pas se charger pour une autre raison étrange.

Une autre bizarrerie de la navigation sur le Web sur Apple Watch est que les polices personnalisées ne seront pas rendues sur de nombreux sites Web. Par exemple, Daring Fireball est très différent dans µBrowser car il est obligé d’utiliser des polices Web standardisées.

Maintenant que les bizarreries sont écartées, parlons des bonnes choses. µBrowser est extrêmement facile à configurer et à utiliser. µBrowser vous permet de rechercher sur le Web ou de saisir une URL directement sur la montre, mais en utilisant l’application iPhone associée, vous pouvez ajouter vos signets préférés.

Lorsque vous appuyez sur un site pour essayer de le charger, l’application vous demandera de confirmer. Arno dit qu’il s’agit d’une exigence technique d’Apple et que malgré l’invite, aucune donnée n’est collectée.

L’application est très rapide et les sites de la série 7 se chargent immédiatement. Je n’ai pas testé l’application sur des montres plus anciennes, mais cela devrait également fonctionner sur les montres des séries 4-6. Les écrans plus petits des montres de la série 3 déjoueront probablement l’expérience de µBrowser.

L’écran de la série 7 montre vraiment bien les sites Web, notamment avec de gros titres sur les sites d’actualités. Cette application est particulièrement utile si vous consultez fréquemment différents blogs ou publications pour des nouvelles et des mises à jour.

µBrowser est disponible à partir d’aujourd’hui au prix de 0,99 $ sur l’App Store pour Apple Watch. Il nécessite iOS 15 sur l’iPhone couplé et watchOS 8 sur votre Apple Watch.

