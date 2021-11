ΧΥΟ Est-ce qu’un Altcoin intéressant à surveiller avec un utilitaire commercial réel

XYO (CCC :XYO-USD) est une crypto-monnaie opérant sur le Ethereum (CCC :ETH-USD) blockchain. XYO a une offre actuelle d’un peu moins de 14 milliards de jetons, avec près de 13 milliards en circulation. Au 29 novembre 2021, le prix du XYO était de 0,05406 $, plusieurs fois sa valeur au début de janvier 2021 de 0,0002288 $.

Les investisseurs dans XYO ont été extrêmement bien récompensés en 2021. Que devez-vous savoir sur XYO maintenant ?

Qu’est-ce que XYO ?

La meilleure réponse est la source elle-même, l’officiel de XYO Twitter (NYSE :TWTR) Compte:

« XYO est un réseau décentralisé d’appareils qui collecte et valide de manière anonyme des données géospatiales ou des données avec une composante géographique. »

XYO a pour mission de « faciliter l’éducation, la recherche et le développement continu du protocole XYO pour accroître la compréhension de l’intérêt public d’un réseau de localisation géospatiale incitatif ».

C’est une mission intéressante pour moi et XYO a une valeur commerciale et pratique, contrairement à d’autres altcoins tels que Dogecoin (CCC :DOGE-USD) ou Shiba Inu (CCC :SHIB-USD).

XYO maintenant disponible sur Crypto.com

XYO est désormais disponible sur l’application Crypto.com et l’échange Crypto.com plus FMFW.io. Selon Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE), XYO est également disponible sur Coinbase Exchange, KuCoin, Gate.io, HitBTC et ZT. Pourquoi est-ce que je mentionne où vous pouvez échanger XYO ? Tout se connecte à un mot, valeur.

Certains des facteurs clés déterminant la valeur d’une crypto-monnaie incluent le nombre de nœuds, la demande croissante, l’adoption massive, la couverture contre l’inflation contre les monnaies fiduciaires, les coûts de production et la réglementation. Une autre raison clé pour laquelle j’aime et explique parfaitement la valeur des altcoins : « la grande raison pour laquelle les altcoins ont une quelconque valeur est à cause du marketing ».

Le marketing est l’art de faire en sorte que les consommateurs (et les investisseurs) veulent quelque chose qu’ils n’envisageraient normalement pas du tout. Heureusement, il existe de nombreux cas où les désirs et les besoins des consommateurs correspondent au marketing et à la publicité. Les gens achètent, essaient ou investissent ensuite dans un produit utile.

À cet égard, XYO met l’accent sur un facteur que j’apprécie beaucoup, l’utilité. En fait, l’utilité est l’un des facteurs clés pour évaluer tout altcoin selon Binance.

5 facteurs pour évaluer les altcoins

Les cinq facteurs clés pour évaluer un altcoin sont :

Fonction; Développeurs et assistance ; Histoire et réputation ; Le volume; et l’accessibilité.

XYO a beaucoup de fonctions, améliore son accessibilité et selon les données de CoinMarketCap, son volume de transactions a augmenté de plus de 196% au cours des dernières 24 heures, au 29 novembre 2021. Donc, dans trois des cinq facteurs mentionnés ci-dessus, XYO semble avoir de la traction.

Partenariats et problèmes réels

XYO a besoin de partenaires industriels pour stimuler l’utilisation de son protocole. À l’heure actuelle, cette liste de partenaires de l’industrie comprend des noms bien connus et d’autres que je ne connais pas du tout. Quoi qu’il en soit, la liste de l’entreprise fournit des informations importantes sur les solutions concrètes et les études de cas de ces partenaires.

XYO lui-même déclare que « l’un de nos derniers partenaires vise à résoudre le trafic d’êtres humains et la sécurité dans la région de Baja California ».

D’autres solutions et applications commerciales importantes à résoudre par XYO incluent les aéroports, les hôpitaux, le commerce électronique, les assurances, la sécurité nationale, les voitures de location et les drones.

Pour les aéroports en particulier, XYO mentionne que « le réseau XYO peut fournir des données de localisation vérifiées de manière indépendante qui peuvent aider à minimiser les erreurs de gestion des bagages et peuvent finalement faire gagner du temps et de l’argent aux voyageurs et au personnel de l’aéroport à essayer de retrouver les bagages manquants ». Tout voyageur qui a perdu une valise et qui a vécu la frustration et l’anxiété de la récupérer dans le passé pensera probablement que cette utilité de XYO ajoute de la valeur.

Est-ce que j’investirais dans XYO ? Honnêtement non, pour les raisons suivantes. XYO a une capitalisation boursière d’environ 678 millions de dollars. Je pense que c’est trop élevé pour son niveau d’adoption actuel. Je veux voir plus de partenariats et que les études de cas se transforment en applications réelles.

Je vois beaucoup de potentiel pour les applications commerciales de XYO. Il a une utilité. La forte remontée de son prix en 2021 ne justifie cependant pas son adoption réelle dans le monde des affaires. Je n’achèterais pas XYO maintenant, mais je garderais un œil dessus pour des partenariats plus excitants.

