††† (Crosses), le groupe de Chino Moreno, est de retour

Ce qui est intéressant avec les projets parallèles, c’est que les artistes montrent différentes facettes et jouent avec le son de manière plus créative qu’avec leurs groupes principaux. Et tandis que Deftones est un groupe qui expérimente constamment son style, (Croix) est un visage très intéressant de Chino Moreno.

Dans ce duo où il joue aux côtés du multi-instrumentiste Shaun Lopez, le chanteur de Deftones, montre une facette plus liée à l’électronique avec beaucoup d’influence house. Et cette fois, après un an sans sortir de musique, (Crosses) a présenté un nouveau single intitulé « Au revoir les chevaux ».

Cette chanson est une reprise de l’artiste Q Lazzare, qui à la fin des années 80 et au début des années 90 a eu du succès avec ce single qui faisait partie de la bande originale de Le silence des innocents (1991). Cette nouvelle version conserve le style new wave original, mais la voix de Chino Moreno donne une nouvelle dimension à la chanson, un peu plus sombre et mélancolique, mais en même temps plus colorée que l’originale.

Cette couverture est intéressante car il s’agit essentiellement d’un sauvetage de l’œuvre de Q Lazzarus dont la vie a été très mystérieuse et sa carrière très courte. Après avoir joui d’une brève popularité, la chanteuse, de son vrai nom Diane chanceuse, il est sorti du radar et on a appris plus tard qu’il conduisait un bus à New York.

En plus de cette version, Shaun Lopez a annoncé que le duo avait signé un accord avec Warner et devrait sortir plus de musique l’année prochaine.

Pour l’instant profitez de cette reprise de « Goodbye Horses » et si vous le souhaitez vous pouvez également écouter sa version originale.