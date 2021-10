⚡ Jeudi éclair ! 21 octobre 2021 : Explorez le réseau Lightning !⚡

Le réseau Lightning est une solution de deuxième couche au-dessus de la blockchain Bitcoin qui permet des paiements Bitcoin rapides, bon marché et évolutifs.

Voici l’endroit pour discuter et en savoir plus sur la foudre!

Posez vos questions sur la foudre

Fournir des critiques, des commentaires, des comparaisons d’applications LN, de services, de sites Web, etc.

En savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités, le développement et les applications LN

Lien vers des ressources de bonne qualité (articles, wikis, etc.)

Ressources:

* Voici une liste impressionnante de ressources compilées par Jameson Lopp : https://www.lopp.net/lightning-information.html

* Vous voulez tester votre puissance de feu de foudre ? donnez un pourboire aux développeurs Bitcoin ! https://bitcoindevlist.com/

* Sujets précédents : [Search](https://www.reddit.com/r/Bitcoin/search?q=Lightning+Thursday&restrict_sr=on&include_over_18=on&sort=new&t=all)

* Lnbook se rapproche de la fin et peut déjà être vu sur : https://github.com/lnbook/lnbook

* Chaîne YouTube dédiée à Lightning : https://youtube.com/renepickhardt

* Il y a aussi la playlist par chaincode labs : https://youtube.com/playlist?list=PLpLH33TRghT17_U3as2P3vHfAGL8pSOOY

* Magasins Lightning : https://www.lightningnetworkstores.com/

* Apprenez-en plus et parlez de la foudre ici même dans r/Bitcoin, r/bitcoinbeginners, r/thelightningnetwork et [the r/Bitcoin chat](https://discord.gg/qE3rWBRNqh)

