0-0. Le Japon rencontre l’Espagne en demi-finale après tirs au but (4-2)

31/07/2021 à 14h33 CEST

.

L’équipe du Japon sera la rivale de l’Espagne en demi-finale du tournoi de football de Tokyo 2020 après avoir vaincu, avec souffrance, la Nouvelle-Zélande, devant laquelle elle a dû recourir à des pénalités après avoir terminé le match et des prolongations sans buts.

JAP

Nouvelle-Zélande

Japon

Tani, Hashioka, Yoshida, Tomiyasu, Hatate (Mitoma, m.91), Endo, Tanaka (Itakura, m.91), Doan (Miyoshi, m.106), Kubo, Soma (Nakayama, m.69) et Hayashi ( Ueda, m.69)

Nouvelle Zélande

Woud, Stensness, Reid (McCowatt, m.51), Pijnaker, Elliot (Ingham, m.79), Garbett (Just, m.79), Bell, Lewis, Cacace, Waine (Champness, m.84) et Wood.

Arbitre

Ismail Elfath (États-Unis). Il a réprimandé les Néo-Zélandais Bell, Stensness, Garbett et Cacace ; et les japonais Tomiyasu et Miyoshi.

Incidents

Quart de finale joué au stade Ibaraki Kashima. Tirs au but : Wood et McCowatt ont marqué pour la Nouvelle-Zélande et Cacace et Lewis ont raté ; pour le Japon, ils ont marqué Ueda, Itakura, Nakayama et Yoshida.

La boîte Hajime moriyasu, intraitable en phase de groupes, où il a battu le Mexique, l’Afrique du Sud et la France, il a croisé l’équipe de Nouvelle-Zélande disciplinée et son gardien, Michel Woud, qui a fait avorter toutes les tentatives qui lui ont été faites.

Les ‘All Whites’, qui sont passés de manière surprenante après avoir égalisé 0 à 0 contre la Roumanie dans la dernière partie, se sont avérés être un véritable bloc, favorable et même dangereux les fois où ils ont pu atteindre le but de l’équipe hôte. Il pourrait même gagner en prolongation s’il n’avait pas arbitré le dégagement, sous bâtons, de Maya Yoshida.

Le Japon, avec une proposition plus combinatoire que la Nouvelle-Zélande, avait, comme prévu, une plus grande possession de balle, plus d’arrivées et plus de tirs (8/21), mais ils ont manqué de succès. Ayant marqué Wataru Endo En dix minutes, il aurait pu changer de décor, mais il s’est jeté dans une situation magnifique.

Le madridista Prends du kubo il était un jour de plus très actif. Il assistait ses coéquipiers et était celui qui terminait le plus, bien que sans précision. Cela dérangeait, mais cela n’a pas fini par déséquilibrer la boîte ‘kiwi’ bien armée.

Ainsi, le match est allé en prolongation, dans laquelle il n’y avait pas non plus de buts, malgré le fait que les deux aient eu une arrivée dangereuse, mais le résultat était le même, avec lequel la passe a été jouée aux tirs au but, dans laquelle les Japonais ont été plus précis que leurs rivaux.

Le Japon a fait tous ses coups, tandis que Kosei tani arrêté le jeté par Liberato Cacace Oui Clayton Lewis fini haut. Yoshida a mis la finale 4-2 et l’équipe asiatique sur la route de l’Espagne vers la finale.