0-0. Osasuna et l’Espanyol débutent avec un nul dans le Sadar réformé

15/08/2021

Le à 00:37 CEST

Osasuna Oui Espagnol signé ce samedi les tableaux (0-0) dans leur Débuts en championnat dans un match divertissant qui signifiait le retour des supporters à ventre rouge dans les tribunes d’El Sadar 524 jours plus tard.

El Sadar a de nouveau accueilli le public dans ses tribunes 524 jours plus tard et ce avec une mise en scène spectaculaire devant plus de 7 700 rouges qui se sont rencontrés au stade rénové et ont apprécié de revoir leur équipe en direct.

Osasuna est parti à la recherche du but défendu par Diego López. Dans la minute 4 est venu la première occasion claire. Nacho Vidal a mis un bon centre du côté droit dont Kike García n’a pas pu profiter. L’attaquant, qui a occupé l’aile gauche pendant une grande partie du match, n’a pas pu diriger sa tête vers le but.

Rubén García et Kike Barja étaient les hommes chargés de créer le danger avec ses pénétrations constantes par les ailes avant de lancer des centres que les attaquants n’ont pas réussi à connecter.

Pour sa part, les perruches cherchaient continuellement le dos à un arrière rouge très sécurisé qui a laissé une bonne image en première mi-temps. Embarba a réussi à dépasser son équipe en tête-à-tête avec Sergio Herrera, mais le gardien de but rouge et blanc a gâché l’occasion avec un superbe arrêt.

Le Serbe Darko Brasanac a mis le calme au centre du terrain en accompagnant Moncayola et un Lucas Torró quelque peu égaré dans la passe. Les supporters navarrais n’ont à aucun moment cessé d’encourager ceux de Jagoba Arrasate.

Après la pause, Osasuna a continué à chercher le but opposé contre l’Espanyol qui avait également ses options aller de l’avant. Arrasate ne l’a pas vu clairement et a envoyé Kike García au point d’attaque gagner des ballons contournés, quelque chose que Cuenca exécute à la perfection.

El Sadar a reçu l’Argentin Chimy Ávila avec une forte ovation. L’attaquant est venu révolutionner un jeu que son équipe a dominé sans réaliser ses chances.

A chaque fois que RDT entrait en contact avec le ballon, la défense rouge activait les alarmes. Le match touchait à sa fin et Osasuna n’a pas pu renverser le but de l’Espanyol.

Enfin, Osasuna n’a pas pu donner à ses fans une victoire lors du premier match de championnat, quelque chose qu’ils essaieront de trouver lors du prochain match contre le Celta également à Pampelune.

– Fiche technique

0 – Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García, Rubén García; Torro; Moncayola (Oier, m. 63), Darko, Kike Barja (Javi Martínez, m. 63); Budimir (Chimy Ávila, m. 72), Kike García.

0 – Espanyol : Diego Lopez ; Óscar Gil (Victor, m. 87), Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; David López (Gori, m. 82), Fran Mérida (Dimata, m. 62) ; Embarba, Nico Melamed (Puado, m. 46), Wu Lei (Bare, m. 62), Rdt.

Arbitre: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité de Madrid), assisté d’Estévez Iglesias et De Francisco Grijalba. L’arbitre a montré Moncayola et Unai García en jaune, Kike Barja par Osasuna. À Nico Melamed, Sergi Gómez et Gori par Espanyol.

Incidents: Match correspondant à la première journée de LaLiga Santander joué à El Sadar avec 7 700 fans.