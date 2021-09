0-1 Le Mexique bat un Costa Rica inoffensif avec un penalty de Pineda

in

09/06/2021 à 04h16 CEST

Douglas Marin / .

Un penalty d’Orbelín Pineda a donné au Mexique une victoire vitale à l’extérieur ce dimanche lors du match nul de la Concacaf pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, contre un Costa Rica qui continue de montrer peu de création de jeu et peu de puissance offensive.

Le penalty de Pineda à la fin de la première mi-temps a suffi pour que le Mexique obtienne sa deuxième victoire en autant de matchs lors de la finale octogonale de la Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf), tandis que le Costa Rica est laissé de côté. seul avec une période.

Les deux équipes ont misé sur le jeu du contrôle du ballon et du pressage haut du rival tout au long de la première mi-temps, ce qui les a obligées à jouer beaucoup de passes sur les défenses et avec les gardiens, et à partir de là, elles ont essayé de sortir rapidement.

Ronald Matarrita a volé un ballon après 3 minutes de jeu et a décoché un tir puissant qui est passé à côté, et quelques minutes plus tard, Rogelio Funes Mori a eu le premier pour le Mexique avec une tête lâche que Keylor Navas a contrôlée avec facilité.

Le Mexique a dominé la possession, a commencé à trouver des espaces et s’est approché de la surface avec la vitesse de Jesús Corona et Alexis Vega, contre un Costa Rica qui a maintenu l’égalité grâce à une main salvatrice de Navas dans un face-à-face avec Funes Mori promu par un grave erreur dans le départ d’Óscar Duarte.

L’expérimenté Bryan Ruiz a manié les cordes de l’attaque du Costa Rica et était sur le point d’ouvrir le score d’un tir du bord de la surface que Guillermo Ochoa a envoyé, lors de la seule occasion du Costa Rica en première mi-temps.

Alors qu’il semblait que le match était à égalité à la mi-temps, une faute de Bryan Oviedo sur Andrés Guardado a été sanctionnée comme un penalty, dont Pineda a profité pour tromper Navas au lancement et ouvrir le score à la 45e minute.

Au début de la seconde mi-temps, l’entraîneur du Costa Rica, le Colombien Luis Fernando Suárez, a envoyé l’attaquant Joel Campbell sur le terrain, qui a raté le match de jeudi contre le Panama en raison d’une entorse à la cheville dont il ne s’est pas encore complètement remis.

Après 10 minutes de domination mexicaine grâce au leadership d’Andrés Guardado, Carlos Rodríguez et Orbelín Pineda, le Costa Rica s’est mieux installé grâce à Campbell qui, bien que visiblement handicapé physiquement, a donné un nouveau look à son équipe.

Le match est entré dans un nid de poule avec beaucoup de passes sans profondeur et le Costa Rica s’est serré dans les dernières minutes avec plus d’enthousiasme qu’un bon football et avec le défenseur de 1,96 Kendall Waston en dernier recours pour les ballons aériens.

La poussée à la fin du match a presque apporté le match nul au Costa Rica, mais le poteau a refusé le but à un tir du pied gauche de Keysher Fuller lorsque les minutes de remplacement ont été jouées.

Le match a été joué avec la capacité du stade national à 8,5% comme mesure contre la pandémie de covid-19.

Fiche technique

0. Costa Rica : Keylor Navas, Ricardo Blanco (Kendall Waston, m.89), Óscar Duarte, Francisco Calvo, Bryan Oviedo (Joel Campbell, m.46) ; David Guzmán, Celso Borges, Bryan Ruiz (Jurguens Monténégro, m.81), Randall Leal (Keysher Fuller, m.81), Ronald Matarrita ; et Jonathan Moya (Jimmy Marín, m.65).

Entraîneur : Luis Fernando Suárez.

1. Mexique : Guillermo Ochoa, Néstor Araujo, Jesús Gallardo, Julio Domínguez, César Montes ; Edson Álvarez, Andrés Guardado (Luis Romo, m.76), Carlos Rodríguez Jesús Corona (Henry Martin, m.70) ; Alexis Vega (Orbelín Pineda, m.41) et Rogelio Funes Mori (Roberto Alvarado, m.70).

Entraîneur : Jorge Theiler.

Arbitre : L’Américain Ismail Elfath. Il a réprimandé les Costaricains Blanco, Guzmán, Calvo et Moya, et les Mexicains Gallardo, Álvarez et Montes ..

Buts 0-1, m.45 : Pineda (p).

Incidents : Match pour la deuxième journée de la finale octogonale de la Concacaf en vue de la Coupe du monde au Qatar 2022, disputée au Stade National de San José.