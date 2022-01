0 est la fin préférée du premier prix

01/05/2022 à 10:40 CET

Le 0 est la fin favorite du premier prix de cette Tirage extraordinaire pour l’enfant, étant sorti à 22 reprises au total, la dernière en 2021, selon les chiffres fournis par la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Aussi, selon les données recueillies par Europa Press, 0 est suivi dans la fréquence d’apparition du chiffre 7, qui est apparu 14 fois, suivi du numéro 9 avec un total de 13 apparitions.

Dans le classement des réalisations les plus chanceuses du Sorteo del Niño figurent puis le numéro 4, qui est apparu 12 fois (il était gracieux en 2016 et 2017), suivi des numéros 5 (onze fois, la dernière en 2018) et 2 (onze fois, la dernière en 2019) et du numéro 6 (dix apparitions), numéro 1 (neuf fois ), et le nombre 8 (avec huit). En dernier lieu, par fréquence d’apparition, on le retrouve dans le numéro 3, qui est apparu six fois.

Quant aux endroits les plus gracieux de la géographie, Madrid est celui où le Premier Prix a été décerné le plus grand nombre de fois (43 fois), suivi de Barcelone (37), Bilbao (18), Valence (15) et Séville (10).

Le Tirage Extraordinaire de la Loterie de l’Enfant 2022 distribuera 700 millions d’euros de prix, et se tiendra le 6 janvier, à 12h00, dans la Salle des Tirages de la Société Nationale des Loteries et des Paris de l’Etat (SELAE), par le système à plusieurs tambours.

A) Oui, l’émission de cette traditionnelle tombola de Noël s’élève à un total de 50 séries de 100 000 billets chacune, au prix de 200 euros le billet, divisé en dixièmes de 20 euros. L’émission totale est de 1 000 000 000 d’euros.