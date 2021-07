0,05 % des élèves ont échoué aux tableaux de classe X du Maharashtra ! Voici pourquoi

in

(Photo : image représentative/IE)

Le Conseil de l’État du Maharashtra pour l’enseignement secondaire et supérieur (MSBSHSE) a annoncé les résultats de la classe X, certificat d’études secondaires (SSC) vendredi 16 juillet, créant l’historique avec 99,95 (pourcentage de réussite le plus élevé enregistré dans l’État à ce jour) comme pourcentage de réussite. Les résultats finaux inférieurs à 100 pour cent, cependant, n’ont pas plu à beaucoup, étant donné que les évaluations ont été effectuées au niveau de l’école sur la base d’examens scolaires et de devoirs/devoirs.

De plus, on ne s’attendait pas à ce que les écoles ne fassent pas passer leurs élèves dans la classe suivante, car cela a un impact direct sur le classement général de l’école par État. Les résultats finaux ont montré que 758 étudiants ont été déclarés non réussis à l’examen. En outre, neuf écoles de l’État (Maharashtra), dont deux dans la division de Pune, ont affiché des résultats de zéro pour cent ; ce qui signifie qu’aucun élève n’a réussi l’examen dans ces écoles.

Comment s’est faite l’évaluation pour la classe X ?

Les résultats finaux des conseils étaient basés sur les notes par sujet (sur un maximum de 100 points) notées par les étudiants (chaque sujet) lors de l’évaluation écrite interne menée au cours de l’année (30 points), des devoirs/devoirs internes/stage (20 points) et final résultats de la classe IX (50 points).

Pourquoi 0,5 % des élèves ont-ils échoué cette année ?

Auparavant, on s’attendait à ce qu’aucun élève (inscrit à l’examen) n’échoue puisque les résultats seront établis par l’école elle-même. Sur 15 75 806 nouveaux candidats qui s’étaient inscrits aux examens, l’école n’a envoyé des rapports d’évaluation que pour 15 75 752 élèves ; parmi eux, seuls 15 94 994 étudiants ont réussi l’examen.

Expliquant pourquoi certains élèves ont peut-être échoué à l’examen, Harishchandra Gaikwad, président de l’Association des directeurs d’école du district de Pune, a déclaré que dans de nombreux cas, l’école ne pouvait pas contacter les élèves pendant toute l’année, car nombre d’entre eux migraient vers d’autres endroits avec leurs parents dans le recherche d’un nouvel emploi/emploi. De nombreux étudiants n’ont pas une seule feuille de devoirs à la maison pour montrer qu’ils passent seuls les examens scolaires, a ajouté Gaikwad. Comment pourraient-ils (les étudiants) obtenir des notes alors qu’ils n’étaient pas présents en premier lieu. C’est pourquoi ces élèves ont peut-être échoué aux conseils. J’ai reçu des appels de directeurs disant qu’ils avaient entré les données de réussite des élèves, mais le résultat final montre toujours que certains élèves ont échoué dans leurs écoles respectives. Il pourrait également y avoir un problème dans la saisie des données puisque les écoles le faisaient pour la première fois. Certains ont peut-être même oublié de cliquer sur le bouton « Confirmer » pour finaliser les données », a-t-il ajouté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.