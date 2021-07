007 Daniel Craig explique pourquoi il a failli quitter Bond avant de mourir

Souffrant d’une blessure au genou pendant le tournage de Spectre, Daniel Craig était assez épuisé par le processus et avait besoin de repos. Qu’il (ou le monde d’ailleurs) ait prévu que ce congé s’étende plusieurs années après le 24e film de James Bond, c’est arrivé. Et alors que nous sommes assis sur près de six ans entre cet épisode et les débuts de No Time To Die, cette pause est ce qui a permis à Craig de finalement dire oui à sa cinquième et dernière sortie. Ce qui est intéressant, car le processus de lancement du 25e film de Bond ressemblait davantage à la même chose, jusqu’à une autre blessure accumulée pendant le tournage.