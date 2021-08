01 août Crypto nouveaux médias

in

Le marché des crypto-monnaies s’échangeait dans le vert le 1er août avec une augmentation de 3% de la capitalisation boursière. Les altcoins ont également affiché des évolutions positives. Polkadot a gagné 13,2% et semblait prêt à tester sa résistance immédiate. Tezos et Ethereum Classic, malgré des gains plus faibles, ont présenté une perspective haussière sur leurs graphiques techniques.

Polkadot (POINT)

Le DOT a enregistré un gain stupéfiant de 13,2% du jour au lendemain alors que les prix se sont redressés en raison d’une plus grande stabilité du marché. Au moment de mettre sous presse, DOT s’élevait à 18,43 $. Une légère poussée des taureaux ferait tester le jeton à son niveau de résistance de 18,74 $. Au cas où les prix reculeraient, la région de support pour DOT peut être marquée à 16,77 $, puis à 15,76 $.

La volatilité des marchés est restée élevée alors que Bandes de Bollinger ouvert, indiquant les risques de fluctuations des prix. D’autres indicateurs techniques ont également affiché des signes positifs.

Le indice de force relative a été vu au-dessus de la barre des 70. Il a enregistré une légère baisse au moment de la publication, la pression acheteuse ayant légèrement diminué. Les barres de signalisation vertes ont augmenté en taille et en force sur le Oscillateur génial vérifier la force haussière du marché.

Tezos (XTZ)

XTZ a enregistré une croissance régulière depuis le 21 juillet, alors qu’il testait ses niveaux de résistance l’un après l’autre au cours des deux dernières semaines. En une semaine, XTZ a augmenté de 13,4%, cependant, du jour au lendemain, la pièce a enregistré une légère augmentation de 1,8%. Au moment de mettre sous presse, l’actif était évalué à 3,13 $.

La résistance immédiate à tester pour XTZ était de 3,31 $. Avec une dynamique haussière continue, l’actif pourrait se négocier au-dessus. À défaut de tester ce niveau, il pourrait tomber et se reposer sur 2,95 $ et ensuite à 2,70 $.

Sur les graphiques de 4 heures, Oscillateur génial a montré la force des barres vertes et une augmentation de la pression d’achat. Le indice de force relative corroboré la même chose en notant une légère hausse. MACD l’indicateur a noté un croisement haussier et la présence d’histogrammes verts au moment de la presse.

Ethereum Classique (ETC)

ETC, bien qu’il ait noté un mouvement latéral, a affiché une reprise considérable par rapport à sa région de support de 48,16 $. Au moment de mettre sous presse, il était disponible pour 52,75 $. De plus, il pourrait tester la résistance immédiate de 55,20 $ avec un support de marché plus large. Au cours des dernières 24 heures, l’ETC a représenté un gain de 3,5%.

Au cas où ETC ne parviendrait pas à tester ses 55,20 $, il est probable que le jeton tombe à nouveau dans la région de support de 48,16 $, cependant, comme l’indiquent les graphiques techniques, les prix pourraient connaître de nouvelles hausses. Le Oscillateur génial a montré un signal haussier croissant.

MACD des barres vertes ont clignoté, signifiant l’accumulation d’un élan haussier. indice de force relative est également resté en territoire haussier, au-dessus de 60, complété par une légère hausse au moment de la publication.