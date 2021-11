0,5 milliard de crypto-monnaies représentaient 93 % de tous les actifs saisis par l’IRS en 2021 : rapport

Juridique & Réglementaire

3,5 milliards de dollars en crypto représentaient 93% de tous les actifs saisis par l’IRS en 2021: rapport

AnTy19 novembre 2021

L’agence s’attend à saisir des milliards de dollars de crypto-monnaies au cours de l’année à venir après avoir obtenu plus de capacité à surveiller les transactions cryptographiques dans le package d’infrastructure, pour contrer un projet de loi bipartite complet qui a été présenté à la Chambre.

L’Internal Revenue Service (IRS) a saisi 3,5 milliards de dollars de crypto-monnaies au cours de l’exercice 2021, selon un rapport annuel d’enquête criminelle de l’IRS publié cette semaine.

Ce chiffre représentait 93 % de tous les avoirs saisis par les autorités fiscales au cours de cette période.

Désormais, l’IRS s’attend à saisir des cryptos d’une valeur de plusieurs milliards de dollars liés à la fraude fiscale et à d’autres crimes au cours de l’année à venir également, selon le responsable des enquêtes criminelles de l’agence.

« Je m’attends à ce que la tendance des saisies de cryptos se poursuive alors que nous avançons dans l’exercice 22 », a déclaré le chef des enquêtes criminelles de l’IRS, Jim Lee, lors d’un appel avec des journalistes. « Nous voyons la crypto impliquée dans un certain nombre de nos crimes à mesure que nous avançons. »

Dans son rapport annuel, l’IRS a déclaré que les cybercrimes affectant les systèmes financiers américains connaissaient une « croissance exponentielle » et a ajouté qu’il donnait désormais la priorité à la formation sur les stratagèmes criminels liés à la cryptographie.

Récemment, le Congrès a accordé à l’IRS une plus grande capacité de surveillance des transactions cryptographiques dans le paquet d’infrastructures que le président Joe Biden a promulgué lundi. La loi contient la définition exagérée de « courtier » cryptographique pour leur permettre de suivre et de porter les transactions vers l’IRS.

Cette semaine, un projet de loi bipartite complet a été déposé à la Chambre pour clarifier la définition d’un courtier et à d’autres fins.

J’ai présenté ce projet de loi bipartite avec @RepTimRyan pour corriger les nouvelles exigences de rapport #digitalasset mal construites. Le Keep Innovation in America Act apportera de la clarté aux innovateurs qui déploient la prochaine génération de #technologie Internet. https://t.co/cAMWsPoiD8 – Patrick McHenry (@PatrickMcHenry) 18 novembre 2021

Ce projet de loi « réparera TOUT ce qui ne va pas avec la disposition fiscale crypto du projet de loi sur l’infrastructure, y compris le mandat de déclaration individuelle inconstitutionnel §6050I », a déclaré Jerry Brito, directeur exécutif de CoinCenter.

Il a noté qu’il remplacerait la définition trop large de « courtier » par une définition raisonnablement limitée aux échanges qui achètent et vendent des crypto-monnaies pour les clients, ne couvrira que les informations fournies volontairement par les clients et détenues à des fins commerciales légitimes, et frappera le exigence de déclaration élargie pour les actifs numériques.

« Les chaînes de blocs, les crypto-monnaies et la finance décentralisée sont peut-être encore nouvelles et en évolution, mais le Congrès doit reconnaître que ces technologies sont parmi les innovations les plus importantes à venir en une génération », a déclaré le membre du Congrès Tim Ryan, avec Patric McHenry, qui a présenté cette législation. .

Le membre du Congrès Ryan a déclaré qu’un équilibre entre la protection des consommateurs et une surveillance raisonnable doit être trouvé tout en offrant simultanément à ces technologies l’espace pour se développer, ce qui est essentiel pour tirer parti de cette opportunité.

