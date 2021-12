070 Shake fait équipe avec NLE Choppa sur « Lose My Cool »

070 Secouer a sorti « Lose My Cool », assisté par NLE Choppa, le premier single de son prochain album, YOU CAN’T KILL ME PARCE I DON’T EXIST, qui devrait arriver au printemps 2022.

« Lose My Cool » est la première nouvelle musique solo de Shake en deux ans. Le clip a été tourné et réalisé par CORE, un groupe de 070 créatifs dont elle-même. « Lose My Cool » est présenté dans NBA 2K22 Saison 3 : Iced Out.

Dans la vidéo surréaliste, Shake est filmée en couleur et en noir et blanc, alors qu’elle chante et danse parmi les arbres et parle au téléphone dans une maison à couper le souffle. Elle recrute également Choppa pour apparaître dans la vidéo, et les deux montent à vélo pour parcourir une rue vide.

«Cette chanson est une forme d’expression joyeuse pour moi. Une introduction au chapitre suivant. Juste une petite partie de ce qui est à venir », a déclaré Shake à propos de la piste.

Shake a récemment taquiné le titre de l’album YOU CAN’T KILL ME BECAUSE I DON’T EXIST lors de son livestream pour Adult Swim Festival, où elle a présenté en avant-première « Skin & Bones », une nouvelle chanson du projet à venir. Au cours des derniers mois – lors de l’enregistrement de YOU CAN’T KILL ME BECAUSE I DON’T EXIST avec les collaborateurs de Modus Dave Hamelin et Mike Dean – Shake est sorti pour des fonctionnalités sur Le single de retour de la Swedish House Mafia « Lifetime » et « Neo Surf » de GENER8ION.

070 Shake figurait également sur la bande originale de Blade Runner : Lotus Noir, la nouvelle série d’action animée Adult Swim / Crunchyroll / Alcon Entertainment qui a débuté le 13 novembre.

La série révolutionnaire Blade Runner: Black Lotus suit Elle, une jeune femme qui cherche à se venger de ceux qui lui ont fait du tort, à comprendre sa propre identité et à découvrir les mystères de son passé. Avant l’album de la bande originale, Elle a créé sa propre playlist Spotify, qui est également disponible pour les fans à explorer.

