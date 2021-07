0B Fund Manager devient le 2e actionnaire de MicroStrategy avec une participation de 12,2 %

Commerce et investissement

Le gestionnaire de fonds de 400 milliards de dollars devient le 2e plus grand actionnaire de MicroStrategy avec une participation de 12,2 %

Avec 400 milliards de dollars d’actifs sous gestion, Capital International a acheté une participation de 600 millions de dollars dans la société d’intelligence économique cotée en bourse MicroStrategy, qui est fortement impliquée dans Bitcoin.

Avec 953 242 actions, Capital International est désormais le deuxième actionnaire de MicroStrategy.

Selon le dernier dossier 13F de Capital International auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), la société ne détenait aucune action MicroStrategy au 31 mars.

Le gestionnaire de fonds détient désormais 12,2% de MicroStrategy, qui détient actuellement 105 085 Bitcoin et prévoit d’acheter encore plus de BTC en vendant 1 milliard de dollars de ses actions.

Grâce à cette importante participation de Capital International, que le dossier décrit comme une division de Capital Research and Management, le cours de l’action MSTR se négocie à 628,66 $, contre un creux d’environ 410 $ en mai.

Le prix des actions MSTR est toujours en baisse de plus de 52% par rapport au sommet historique de début février, juste au-dessus de 1 314 $, mais toujours en hausse de plus de 436% par rapport à il y a un an, avant que le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, n’annonce son intention d’acheter Bitcoin début août 2020.

