JPMorgan dit que 100 000 $ est un objectif de prix Bitcoin « raisonnable » pour 2022, mais ne le recommandera pas comme un actif alternatif

AnTy3 novembre 2021

Tout en prévoyant que les actifs numériques dépasseront les gains immobiliers et doubleront le rendement attendu des fonds spéculatifs, le géant bancaire affirme que les fluctuations sauvages de la crypto diminuent leur attrait.

Les stratèges de JPMorgan Chase conseillent aux investisseurs de placer leur argent dans des fonds spéculatifs et dans l’immobilier, car les actifs traditionnels comme les obligations, les actions et les crypto-monnaies seront sous-performants l’année prochaine.

Les actifs alternatifs, y compris les monnaies numériques, la dette privée et le capital-investissement, « devraient continuer à surperformer jusqu’en 2022 », ont écrit les stratèges, dont Nikolaos Panigirtzoglou.

Ils prédisent que ces actifs rapporteront 11% l’année prochaine, doublant le gain de 5% des titres à revenu fixe et des actions. Quant à la cryptographie, elle peut progresser, mais ils pourraient être trop cahoteux pour la recommander en tant que holding de base, ont-ils déclaré.

Ces recommandations s’inscrivaient dans la perspective inaugurale de la banque axée sur les investissements alternatifs. La banque estime cette catégorie d’actifs à 25 000 milliards de dollars, soit le double du niveau de 2014.

Alors que bon nombre de ces véhicules ne sont pas facilement accessibles et peuvent être difficiles à quitter en raison de contraintes de liquidité, JPMorgan les voit comme une opportunité d’améliorer ses performances.

« Contrairement aux classes d’actifs traditionnelles, établir des positions et les sortir en taille est moins simple. » « Il est donc plus adapté aux investisseurs institutionnels souhaitant allouer de nouveaux flux de trésorerie à des alternatives, plutôt qu’aux investisseurs institutionnels qui réfléchissent à leurs allocations stratégiques/long terme aux alternatives. »

Bien que JPMorgan ne recommande pas les crypto-monnaies, la capitalisation boursière de la crypto a bondi de 2,211% par rapport au plus bas de mars 2020 et de plus de 270% cette année, jusqu’à présent, visant désormais 3 billions de dollars. Selon le géant bancaire, les monnaies numériques et l’immobilier ont bondi cette année en raison des investisseurs cherchant à se mettre à l’abri de l’inflation.

Les bons du Trésor se dirigent actuellement vers leur première perte annuelle depuis 2013. Cette semaine, les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement baissé avant la réunion de deux jours de la Réserve fédérale qui s’est terminée mercredi. Aujourd’hui, la réunion du FOMC sera suivie d’une conférence de presse, au cours de laquelle le président Jerome Powell donnera des détails sur leur politique monétaire.

Alors que les observateurs du marché s’attendent à ce que les actions ralentissent en 2022 après le rallye de 20 % du S&P 500 cette année et une fois que la banque centrale annonce une diminution et une augmentation des taux d’intérêt, JPMorgan voit les hedge funds briller pendant cette période.

Les propriétés industrielles et résidentielles devraient également profiter de l’expansion de l’économie à un rythme supérieur à la tendance.

La banque prévoit que les actifs numériques augmenteront de 15% l’année prochaine, dépassant le gain de 12,5% de l’immobilier et doublant le rendement attendu des fonds spéculatifs, mais les perspectives de JPMorgan indiquent que les fluctuations sauvages de la crypto diminuent leur attrait.

Pointant vers Bitcoin, le stratège a estimé sa juste valeur à environ 35 000 $, et si la volatilité relative était réduite de moitié l’année prochaine, un objectif de prix de 73 000 $ « semble raisonnable ».

« Cela remet en question l’idée qu’un objectif de prix de 100 000 $ ou plus, qui semble être le consensus actuel pour 2022, est un objectif de bitcoin durable en l’absence d’une baisse significative de la volatilité du bitcoin. » « Les actifs numériques sont sur une ascension structurelle pluriannuelle, mais le point d’entrée actuel semble peu attrayant. »

