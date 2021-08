1 000 $ en Bitcoin prévoit d’attribuer le maire du Missouri à chaque résident de la ville

Le maire Jayson Stewart de la petite ville du Missouri de Cool Valley aux États-Unis a présenté une initiative innovante. C’était dans une interview jeudi pour le portail d’information de Saint-Louis KSDK. Le maire de Cool Valley a expliqué qu’il levait des fonds auprès de certains investisseurs pour donner à chacun des 1 500 habitants de la ville une part de la monnaie numérique Bitcoin.

“J’aimerais que chaque foyer de ma ville reçoive une certaine quantité de Bitcoin, que ce soit 500 $ ou 1 000 $”, a déclaré Stewart. Le maire envisage également de proposer au gouvernement des États-Unis que l’argent destiné au plan d’aide contre la pandémie de Covid-19 soit utilisé pour acquérir les Bitcoins qui seront livrés aux habitants de la ville. Ceci sans exclure l’utilisation des fonds propres de la ville comme principal investissement afin de donner 1000$ en Bitcoin à chaque habitant.

«C’est de l’or numérique. J’ai plusieurs sponsors qui m’aident beaucoup à compléter l’argent que je récolte avec plusieurs millions de dollars. J’essaie également d’obtenir un financement du gouvernement », a déclaré Stewart.

Par conséquent, à Cool Valley, Stewart estime que l’application de cette stratégie consistant à donner 1 000 $ en Bitcoin pourrait être la solution pour l’avenir. Et pas seulement cela, il pourrait également transformer ses citoyens en millionnaires d’ici quelques années, ce qui profiterait à cette petite ville du Missouri. Tout cela est motivé par le fait que de nombreux experts des marchés économiques s’attendent à ce que la valeur du Bitcoin augmente de façon exponentielle au cours des 10 prochaines années.

Stratégie de base du maire Stewart basée sur Bitcoin : le HODL

Le maire Stewart a expliqué que les Bitcoins qui seront livrés aux résidents viendront avec certaines conditions. La condition la plus remarquable est qu’ils doivent conserver les Bitcoins sans pouvoir les vendre pendant quelques années. Le maire et ses conseillers envisagent une méthodologie pour acquérir les droits de ces Bitcoins. L’idée principale, a déclaré Stewart, est de les conserver quelques années avant que les citoyens n’aient accès aux 1 000 $ en Bitcoin, créant ainsi un capital qui augmente d’année en année.

Certains vendent simplement leurs Bitcoins pour rembourser leur prêt automobile. Et puis, lorsque Bitcoin atteindra environ 500 000 $ dans quelques années, ils le regretteront », a déclaré Stewart.

Le maire d’une petite ville du Missouri veut offrir 1000$ en Bitcoin à ses habitants, la stratégie principale sera de Détenir Bitcoin en raison de ses excellentes performances au cours de la dernière année. Source : CoinMarketCap

La ville prendra des mesures environnementales pour compenser l’impact environnemental de l’exploitation minière de Bitcoin. Les détails sur la façon dont cette distribution sera effectuée ne sont pas encore clairs, Stewart a déclaré qu’il pourrait commencer à éduquer ses citoyens de porte à porte sur cet actif numérique et offrir des cours gratuits aux résidents sur la façon de l’utiliser et de le conserver en toute sécurité.

La proposition de Stewart ne semble pas si irrationnelle compte tenu de l’analyse et des projections de Bitcoin par les experts. Bitcoin en 2010 était coté à moins de 0,03 $ et aujourd’hui son prix dépasse 49 000 $ avec une tendance à la hausse. Les institutions financières comme Bank of America soulignent Bitcoin comme l’actif le plus performant des 10 dernières années en raison de son incroyable augmentation exponentielle des prix, au-dessus des actions, des obligations, des matières premières et des devises légales du monde entier.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport