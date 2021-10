1 000 $ investis dans SHIB le 1er janvier pour une valeur actuelle de 500 millions de dollars

SHIB a établi un nouveau record ATH à plus de 0,000039 $ plus tôt le 24 octobre après des rumeurs selon lesquelles le meme-coin pourrait être répertorié sur Robinhood. De plus, le jeton a trouvé sa place sur une autre application populaire – Public – et bénéficie d’une adoption améliorée par les investisseurs de détail.

CryptoPotato a rapporté les derniers développements concernant la populaire pièce de monnaie, à commencer par l’achat massif de baleines fin septembre, qui a en fait précédé la première étape majeure. Plus tard, l’équipe à l’origine du projet est entrée dans la manie NFT en annonçant son intention de publier une collection numérique de 10 000 « créatures adorables ». La demande de SHIB n’a augmenté que lorsque les adresses de portefeuille ont augmenté de près de 10 % en deux semaines. Les données de Google Trends ont également montré que l’intérêt mondial a atteint un sommet de plusieurs mois début octobre.

Shiba Inu Recherche Google il y a 1 an. Source : Google Tendances

Le jeton a également été adopté par de grandes organisations qui ont permis à ses clients d’interagir avec lui. L’une des plus grandes bourses brésiliennes – Novadax – a coté SHIB il y a quelques jours à peine. L’application de trading populaire – Public – a emboîté le pas peu de temps après. De plus, des rumeurs ont émergé selon lesquelles Robinhood pourrait être le prochain sur la liste, ce qui a également propulsé des pompes de prix importantes. Par conséquent, SHIB a bondi de 35% en une journée et de 50% en une semaine et a marqué un nouveau record historique plus tôt à un peu plus de 0,000039 $. Cela signifie que l’actif est en hausse de plus de 450% en octobre jusqu’à présent. Sa capitalisation boursière dépasse désormais 15 milliards de dollars et SHIB figure bien dans le top 15 des pièces de ce marché. En termes de volume échangé, SHIB/USDT est la paire la plus échangée sur Binance au cours des dernières 24 heures, dépassant les 2 milliards de dollars en volume. D’autres données de CoinGecko montrent que SHIB s’est échangé à 0,000000000077 $ le 1er janvier 2021. Cela signifie que la pièce meme a augmenté de 50 649 250 % depuis le début de l’année. Ainsi, un investissement hypothétique de 1 000 $ réalisé le 1er janvier vaudrait plus de 500 millions de dollars aujourd’hui.

SHIB/USD. Source : TradingView OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

