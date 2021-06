1 000 vrais fans, c’est tout ce dont vous avez besoin

Comparer

Le message que chaque créateur de contenu devrait lire.

J’ai récemment relu le post de Kevin Kelly 1000 True Fans . DOIT LIRE que vous soyez un créateur de contenu, un propriétaire de petite entreprise ou toute personne essayant de cultiver une base de fans ou d’adeptes (gagner de l’argent) de quelque nature que ce soit. Kelly a initialement écrit le message en 2008, mais il a été mis à jour au fil des ans et a été commenté par Tim Ferriss et d’autres.

Le concept est simple.

Pour être un créateur à succès, vous n’avez pas besoin de millions. Vous n’avez pas besoin de millions de dollars ou de millions de clients, de millions de clients ou de millions de fans. Pour gagner votre vie en tant qu’artisan, photographe, musicien, designer, auteur, animateur, créateur d’applications, entrepreneur ou inventeur, vous avez juste besoin de milliers de vrais fans.

Kelly dit que un vrai fan achètera tout ce que vous produisez . Si vous êtes un groupe, ils parcourront le pays pour vous voir jouer. Si vous êtes un écrivain, ils liront chaque livre ou article de blog que vous écrivez. Ce sont des fans inconditionnels et vous devriez construire votre entreprise autour d’eux.

1 000> 1 000 000

Il est beaucoup plus faisable de cibler un millier de clients qu’un million de fans. Des millions de fans payants n’est pas un objectif réaliste à viser, surtout lorsque vous débutez. Mais un millier de fans est faisable.

Tu as tout à fait raison. 1000 fans C’EST réalisable. Et parce qu’il est possible d’avoir 1 000 vrais fans, c’est plus précieux et durable que 1 000 000 de fans. Je préfère avoir 1 000 fans inconditionnels que de passer le reste de ma vie à poursuivre un objectif irréaliste de rivaliser avec la base de fans d’une grande entreprise.

Faites quelques calculs et vous verrez à quel point le concept de Kelly peut être précieux. Notez que 1 000 n’est, comme il le dit, pas un nombre absolu. Vous pourriez tourner pour 500 ou 2000 ou 3000 fans. Quoi qu’il en soit, ce nombre des plus appétissants de fans inconditionnels peut soutenir votre entreprise.

Si vous pouvez gagner, en moyenne, 100 $ par an avec chaque fan, alors Vous n’avez besoin que de 1 000 d’entre eux pour gagner 100 000 $ par an.

Les maths derrière ça

Pensez-y… Il se décompose encore plus pour différents nombres de fans et combien vous gagnez en moyenne par fan.

Si vous obtenez en moyenne 50 $ par an de chaque fan, vous avez besoin de 2 000 fans pour gagner 100 000 $ par an. Mais bien sûr, cela pourrait aussi aller dans la direction opposée. Si vous faites en moyenne 200 $ par an pour chaque ventilateur, alors vous n’avez besoin que de 500 fans pour gagner 100 000 $ par an.

Gagner sa vie en tant que créateur de contenu ou propriétaire de petite entreprise est beaucoup plus faisable que vous ne le pensez, tant que vous avez une base de fans fidèle.

Kelly dit que « les grandes corporations, les intermédiaires, les producteurs commerciaux, sont mal équipés et mal préparés à se connecter avec ces mille vrais fanatiques. « Les grandes entreprises ne peuvent pas se connecter au niveau peer-to-peer avec les fans comme le peut un seul créateur de contenu. C’est là que sa valeur augmente par rapport aux grands garçons chassant des millions. Vous n’avez pas besoin de millions. Vous ne voulez pas des millions. Vous voulez satisfaire vos 1 000 vrais fans.

Les publics de niche sont intéressés par ce que vous avez de façon unique à offrir. Ils aiment le son de votre musique, la façon dont vous écrivez, les prises que vous avez ou l’art que vous créez. C’est un groupe petit mais puissant. Vous pouvez avoir une relation directe avec 1 000 vrais fans d’une manière qui améliore l’expérience pour vous et le fan.

J’ai relu 1 000 vrais fans parce que j’essaie personnellement d’atteindre 1 000 fans pour mon propre projet – The Bitcoin Binge Letter.

Je suis un créateur de contenu, probablement comme vous. J’écris des articles, je fais des vidéos, je participe aux réseaux sociaux et sur mon site Web avec des personnes intéressées par Bitcoin, j’investis dans les crypto-monnaies et le minage de crypto-monnaie. J’ai commencé à extraire de la crypto l’année dernière et j’ai trouvé la communauté énergisante. Maintenant, mon objectif est d’interagir avec les abonnés que j’ai acquis à un niveau fréquent et personnel. J’aime donner des conseils sur le sujet. j’aime mon créneau .

Quel est votre créneau ?

Et, pouvez-vous obtenir 1 000 vrais fans dans ce créneau qui vous suivront et consommeront tout ce que vous produisez ? C’est le but.

C’est plus réalisable que vous ne le pensez. Je ne suis pas encore arrivé, mais je suis en route. Mon projet est une activité annexe qui pourrait un jour se transformer en quelque chose de plus substantiel. Cependant, même s’il s’agit toujours d’une activité secondaire, considérez simplement le concept de Kelly dans ce contexte.

Pour gagner 20 000 $ par an avec une agitation secondaire, il vous suffirait de gagner 100 $ par an en moyenne 200 fans. Quel que soit votre objectif, il est probablement plus réalisable que vous ne le pensez. Exécutez les chiffres et découvrez.

Je vous laisse avec les plats à emporter de Kelly. Cependant, allez-y et lisez l’intégralité de l’essai et cela vous motivera à cultiver votre base de fans.

L’essentiel : 1 000 vrais fans est une autre voie vers le succès que la célébrité. Plutôt que d’essayer d’atteindre les sommets étroits et improbables des superproductions platine, des superproductions et du statut de célébrité, vous pouvez viser une connexion directe avec un millier de vrais fans.

