1-1 (2-3). Le Canada remporte l’or sur des pénalités angoissantes

08/06/2021 à 17:32 CEST

.

Le Canada a remporté la médaille d’or au tournoi de soccer féminin des Jeux olympiques de Tokyo en battant la Suède aux tirs au but (2-3), après avoir fait match nul en temps réglementaire, dans une fusillade angoissante au cours de laquelle elle a raté trois pénalités maximales consécutives qui lui ont permis de près de perdre, mais le Suédois caroline seger Il a envoyé le cinquième ton haut et a changé l’histoire.

SUE

CHIEN

Suède

Lindahl ; Glas, Ilestedt (Kullberg, m.120), Bjorn, Eriksson (Andersson, m.75) ; Angeldal (Bennison, m.75), Seger ; Jakobsson (Hurig, m.75), Asllani, Rolfo (Schough, m.106) ; et Blackstenius (Anvergard, m.106).

Canada

Labbé; Lawrence, Gilles, Buchanan, Chapman (Rivière, m.93) ; Scott (Zardosky, m.120), Fleming, Quinn (Grosso, m.46), Sinclair (Huitema, m.86) ; Beckie (Leon, m.46) et Prince (Rose, m.63).

Buts

1-0, min. 34 : Blackstenius. 1-1, min. 66 : Fleming (pénalité).

Arbitre

Anastasia Pustovoytova (Russie) a réprimandé Asllani (m.105) pour la Suède et Beckie (m.27) au Canada.

Incidents

Match correspondant à la finale du tournoi de football féminin des Jeux Olympiques de Tokyo disputé au Stade International. De Yokohama Pas de public en raison des restrictions dues à la pandémie de coronavirus.

Dès le début, l’arôme était palpable jusqu’à la fin. Aucune équipe n’a voulu risquer plus que le compte, consciente de l’enjeu et c’est l’équipe scandinave qui, comme d’habitude pendant le reste du tournoi, a pris l’initiative.

Ce mouvement du ballon a été rejoint par la recherche d’un tir au but dès qu’il y avait la moindre chance, se terminant par 10 tirs au cours de la première mi-temps. Le premier était déjà un avertissement. Centre Jakobsson dans la minute 9 que Eriksson, arrière gauche, a touché en premier, rejoignant l’intérieur de la surface, bien que son tir ait été dévié.

Dans une finale, on ne peut pas faire d’erreurs, et chaque équipe en a fait une qui nous a fait aller aux tirs au but. Il a d’abord été payé par le Canada, qui a résisté à l’assaut suédois jusqu’à ce que Quinn il a fait confiance au ballon, le perdant et laissant sa défense hors de propos. Asllani mettre la balle à Blackstenius pour marquer son sixième but du tournoi à m.34.

Un coup dont l’équipe nord-américaine ne semblait pas se remettre, jusqu’à ce que la Suède lui donne une vie supplémentaire. Ilestedt peine commise sur Sinclair en essayant d’aller de l’avant à l’intérieur de la zone, mais est arrivé en retard et, bien que la collégiale russe Anastasia Pustovoytova ne l’a pas vu en premier lieu, le système d’arbitrage vidéo (VAR) a fait son travail et a décrété la peine maximale.

Flamand Il a fait son boulot et à m.66 il a mis un 1-1 qui a fait douter l’équipe scandinave. Il était sur le point de perdre l’avantage deux minutes plus tard après un mauvais départ de Lindahl, mais Bjorn il a réussi à sortir le ballon dans la petite zone juste avant qu’il ne se faufile dans le but.

Et le calme tendu est revenu, jusqu’à ce qu’à m.89 la situation précédente s’inverse. Cette fois, c’est la Suède qui, dans les bottes de Asllani avait le 2-1, mais Buchanan il a écarté le danger à temps.

En prolongation, les deux équipes ont montré de la fatigue et de la peur de perdre. Mais la Suède avait en main pour gagner dans les derniers instants. D’abord sur une triple occasion profitant de plusieurs refus et, surtout, dans un en-tête de Hurtig à m.118, elle n’a pas réussi à bien se connecter bien qu’elle soit seule dans la région.

L’excitation qui manquait aux prolongations était les pénalités. Les Suédois Asllani Cela a commencé par un échec, mais le Canada n’en a pas profité et a raté ses deuxième, troisième et quatrième pénalités. Avec tout contre caroline seger il a raté l’occasion de donner à la Suède sa première médaille d’or olympique, envoyant le cinquième pas haut, dans un tour de table.

Les Scandinaves ont raté leurs quatrième, cinquième et sixième pénalités, avec deux arrêts de Stéphanie Labbé, Oui Juli Angela GrossoÀ l’âge de 20 ans, il a marqué le dernier et historique but pour le Canada. Les États-Unis complètent le podium des Jeux Olympiques en obtenant la médaille de bronze.