1-1. Cadix tire un penalty à l’heure

31/10/2021

Le à 16:42 CET

.

Cadix a réussi à égaliser dans le temps additionnel contre Majorque avec un penalty transformé par Álvaro Negredo qui égalait le but atteint par Idrisse Baba dans la première partie (1-1).

GOUJAT

TORT

Cadix

Ledesma ; Fali (Chust, 46′), Iza (Osmajic, 80′), Juan Cala, A. Espino; Chapela (Arzamendia, 69′), Álex Fernández, Jonsson (Tomás Alarcón, 62′); A. Perea, Lozano et Sobrino (Negredo, 61′).

Majorque

M. Reine ; F. Russo, Maffeo (J. Sastre, 83′), B. Olivan, Valjent (Sedlar, 46′) ; Dani Rodríguez, Salva Sevilla (Ruiz de Galarreta, 63′), Amath (Sánchez, 63′); Baba, Lee Kang In (Battaglia, 91′) et Ángel.

Buts

0-1 M.29, Baba. 1-1 M.93, lvaro Negredo.

Arbitre

Pizarre Gomez. TA : Fali, Juan Cala et Tomás Alarcón / Amath, Dani Rodríguez, Sedlar (2A, 87′), Baba, Lee Kang In et M. Reina.

Incidents

Match correspondant à la douzième journée de LaLiga Santander joué au stade Nuevo Mirandilla.

En première mi-temps, la haute pression au centre du terrain a freiné les vingt premières minutes et laissé le ballon sans propriétaire.

La première occasion nette est venue à la 21e minute, sur un coup franc direct pour Majorque qui Sauvez Séville, dans un lancement magistral, il s’est écrasé dans la barre transversale du but Cadista.

Cinq minutes plus tard, Cadix a répondu, dans un rapide trajet du Hondurien Antoine Lozano avec un tir du gauche qui monte haut (m.26).

Le jeu est parfois devenu fou et l’équipe de Place García dans un internat Amath n’diaye que l’argentin Jérémie Conan Ledesma a bloqué pour envoyer un corner (m.28).

Dans ce corner, l’équipe des Baléares a pris les devants. Je l’ai jeté Sauvez Séville, touché au dos de Brian Olivier et le Ghanéen a terminé un but Vase (m.29).

Avec un rythme persistant, le ballon circulait de terrain en terrain et Cadix avait deux options consécutives pour marquer.

Luxuriant Il est parti pour la vitesse, son coup de pied a été coupé par le Slovaque Martin Valjent laisser tomber la balle à Ruben Neveu, qui, totalement seul, n’a pas pu marquer en raison du départ félin du gardien vétéran de Malaga Manolo reine (m.31).

Dans le dernier quart d’heure de la première mi-temps, les deux équipes n’ont pas généré d’actions dignes de considération.

Après la pause, malgré un avantage au tableau d’affichage, Majorque est sorti avec l’intention de chercher un deuxième but.

Le Sud-Coréen Kang In Lee a effectué plusieurs coupes à l’avant de la zone et a tiré avec une grande intention, envoyant Ledesma le ballon en corner (m.48).

Le gardien argentin a répété, avec un arrêt encore meilleur sur un tir de l’attaquant de Tenerife Ange Rodriguez de courte distance (m.54).

Majorque, plus entonnée que Cadix, a obstrué la zone de création adverse pour empêcher les balles d’atteindre la ligne d’avant-garde.

Les hommes de Allvaro Cervera ils n’ont pas eu leur journée et ils n’ont pas pu faire grand-chose en seconde période. Si quoi que ce soit, une balle dans la zone que l’équipe des Baléares a dégagée sans trop de problèmes.

Majorque a joué les dernières minutes avec dix joueurs en raison de l’expulsion du défenseur serbe Aleksandar Sedlar pour un double jaune (m.86) dans un affrontement qui s’est réchauffé à la fin avec plusieurs manches difficiles.

Dans le temps additionnel, un penalty commis par Sastre sur Lozano a donné l’égalité à Cadix. La peine maximale l’a transformée Alvaro Negredo (m.92).

Cadix est toujours sans victoire dans son stade et jusqu’à présent, il n’a remporté qu’une seule victoire en championnat, à l’extérieur.