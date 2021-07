1-1 entre le Sporting Kansas City et les tremblements de terre de San Jose

in

22/07/2021 à 04h44 CEST

Le match joué ce jeudi au Parc de la miséricorde des enfants et qui a affronté le Ville sportive de Kansas et à Tremblements de terre de San José il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux prétendants. le Ville sportive de Kansas Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel organisé contre le Austin FC. Du côté de l’équipe de San José, le Tremblements de terre de San José a récolté une égalité à double sens contre le Minnesota United, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le tableau d’affichage, l’équipe Kanseño s’est classée en deuxième position, tandis que le Tremblements de terre de San José, pour sa part, est onzième à l’issue du match.

Pendant la première partie du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

La deuxième période a débuté de manière positive pour l’équipe de San José, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Nathan Pélaé à la minute 53. Cependant, l’équipe de Kanseño a réagi et a égalisé le match grâce à un but de Salloi juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 90, concluant la confrontation avec un résultat final de 1-1.

Le technicien de la Ville sportive de Kansas, Pierre Vermes, a donné accès au champ à Lindsey, Espinoza Oui Shelton remplacement Walter, En quelque sorte Oui Harris, tandis que de la part du Tremblements de terre de San José, Matias Almeyda remplacé Abecasis, rivières Oui le fer pour López, Wondolowski Oui Chofis lopez.

Un total de six cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. De la part des joueurs kanseños, un carton jaune a été Lindsey Oui Zusi, Alors que dans le Tremblements de terre de San José a été réprimandé avec du jaune à Chofis lopez, Judson, Espinoza Oui Nathan Pélaé et avec du rouge à Judson (2 jaunes).

Après cette égalité, à la fin du match le Tremblements de terre de San José il s’est classé onzième au classement avec 13 points. le Ville sportive de Kansas, pour sa part, il s’est retrouvé à la deuxième place avec 27 points, au lieu d’accéder à une place à élimination directe pour le championnat.

Le lendemain, l’équipe kanseño jouera contre Sondeurs de Seattle, Pendant ce temps, il Tremblements de terre de San José cherchera le triomphe devant lui Dynamo de Houston.

Fiche techniqueSports de Kansas City :Melia, Fontàs, Isimat-Mirin, Martins, Zusi, Walter (Lindsey, min.46), Kinda (Espinoza, min.60), Duke, Salloi, Harris (Shelton, min.61) et RussellTremblements de terre de San José :Jt Marcinkowski, Alanís, Nathan Pelae, Tanner Beason, Salinas, López (Abecasis, min.64), Remedi, Judson, Espinoza, Chofis Lopez (Fierro, min.75) et Wondolowski (Rios, min.69)Stade:Parc de la miséricorde des enfantsButs:Nathan Pelae (0-1, min. 53) et Salloi (1-1, min. 90)