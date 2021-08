1-1 entre Nagoya Grampus et Shimizu S-Pulse

29/08/2021 à 13h00 CEST

Les Nagoya Grampus et le Shimizu S-Pulse lié à un lors de la réunion qui s’est tenue ce dimanche dans le Stade Toyota. Les Nagoya Grampus Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Consadole Sapporo loin de chez soi (0-2) et l’autre devant Guêpe de Fukuoka dans son stade (1-0) et en ce moment il avait une séquence de trois victoires consécutives. Du côté de l’équipe visiteuse, le Shimizu S-Pulse il a été battu 0-4 lors du dernier match qu’il a joué contre le Bois de Kashima. Après le match, l’équipe locale était en cinquième position, tandis que le Shimizu S-Pulse il est resté à la seizième place à la fin du match.

En première mi-temps, aucune équipe n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées par le même résultat 0-0.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Nagoya Grampus, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Maeda à la minute 57. Il a mis les tables sur Shimizu S-Pulse par un but de Thiago Santana à la minute 74, clôturant ainsi le match avec un score final de 1-1.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Nagoya Grampus a donné accès à Yonemoto, Soma, Kanazaki et Abe pour Morishita, Nagasawa, Kakitani et Maeda, Pendant ce temps, il Shimizu S-Pulse a donné le feu vert à Taki, Nishizawa, Tatsuta et Takeuchi pour Suzuki, Kololli, Valdo et Ronaldo.

Avec cette cravate, le Nagoya Grampus il a été placé à la cinquième position du tableau avec 47 points. Pour sa part, Shimizu S-Pulse avec ce point, il est resté en seizième position avec 26 points à la fin du match.

Le prochain match de la J1 Japanese League pour lui Nagoya Grampus est contre lui Tokushima Vortis, Pendant ce temps, il Shimizu S-Pulse affrontera le Sagan tosu.

Fiche techniqueNagoya Grampus :Langerak, Min-Tae Kim, Nakatani, Yoshida, Miyahara, Nagasawa (Soma, min.59), Inagaki, Kakitani (Kanazaki, min.75), Morishita (Yonemoto, min.59), Mateus et Maeda (Abe, min. 82)Shimizu S-Pulse :Gonda, Ibayashi, Valdo (Tatsuta, min.86), Katayama, Okui, Ronaldo (Takeuchi, min.88), Matsuoka, Kololli (Nishizawa, min.66), Suzuki (Taki, min.58), Thiago Santana et FujimotoStade:Stade ToyotaButs:Maeda (1-0, min. 57) et Thiago Santana (1-1, min. 74)