1-1 entre Shimizu S-Pulse et Yokohama

05/09/2021 à 09:00 CEST

le Shimizu S-Pulse et le Yokohama a fait match nul lors du match disputé ce dimanche Stade IAI Nihondaira. le Shimizu S-Pulse Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Oita Trinita par un score de 1-0. Pour sa part, Yokohama il a été battu 0-3 dans le dernier match qu’il a joué contre le Bois de Kashima. Après le résultat obtenu, l’ensemble du quartier Shimizu-ku est seizième après la fin du match, tandis que le Yokohama est vingtième.

Au cours de la première mi-temps, aucune équipe n’a réussi à marquer, de sorte que les joueurs ont quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

En deuxième période, la chance est venue pour lui Shimizu S-Pulse, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un objectif de Thiago Santana à la 58e minute. Yokohama avec un objectif de Tezuka à 63 minutes, concluant le match sur le score de 1-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Disaro, Kaneko, Katayama, Takeuchi Oui Nakamura remplacer Nishizawa, Suzuki, Okui, Kawai Oui Nakayama, alors que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Maguinho, Maejima, Kléber, Takagi et Inoha, qui est entré par Ogawa, Iwatake, Watanabe, Takeda Oui Matsuura.

Dans le match, l’arbitre a montré un carton jaune à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Maguinho.

Après cette égalité à la fin du match, le Shimizu S-Pulse il a été placé à la seizième position du tableau avec 12 points. Pour sa part, Yokohama avec ce point, il a obtenu la vingtième place avec trois points à la fin du match.

Le lendemain, les deux équipes joueront dans leur fief. L’équipe du quartier Shimizu-ku le fera contre lui Nagoya Grampus, Pendant ce temps, il Yokohama fera face au Bellmare de Shonan.

Fiche techniqueShimizu S-Pulse:Gonda, Tatsuta, Suzuki (Kaneko, min 65), Okui (Katayama, min 75), Elsinho, Miyamoto, Kawai (Takeuchi, min 75), Nishizawa (Disaro, min 54), Nakayama (Nakamura, min. 75), Thiago Santana et Yuito SuzukiYokohama:Ichikawa, Hogang, Takahashi, Takeda (Takagi, min.75), Iwatake (Maejima, min.60), Tezuka, Yasunaga, Ogawa (Maguinho, min.46), Matsuura (Inoha, min.88), Germain et Watanabe ( Kléber, min.60)Stade:Stade IAI NihondairaButs:Thiago Santana (1-0, min.58) et Tezuka (1-1, min.63)