1-1 entre Southampton et Leicester City

30/04/2021 à 23:06 CEST

le Southampton et le Leicester lié à un lors de la réunion tenue ce vendredi dans le Stade St. Mary. le Southampton est venu avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Manchester City par un score de 5-2. De la part de l’équipe visiteuse, le La ville de Leicester il a gagné lors de ses deux derniers matches de la compétition contre lui Palais de cristal dans son stade et le West Bromwich Albion dans son fief, respectivement 2-1 et 3-0. Avec ce résultat, l’équipe locale a été placée en huitième position, tandis que le Leicester il est resté à la dix-neuvième place à la fin du duel.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la pause, dans la seconde mi-temps est venu le but de l’équipe de Southampton, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but à onze mètres de Ward-Prowse à la 61e minute. Cependant, l’équipe de Lesterian à la 68e minute a égalisé grâce à un but de Evans, mettant fin à la confrontation avec un score final de 1-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Southampton a donné accès à Salisu, Diallo Oui N’lundulu pour Tella, Minamino Oui Che Adams, Pendant ce temps, il La ville de Leicester a donné accès à Ayoze Oui Albrighton pour Fofana Oui Thomas.

L’arbitre a montré un carton jaune à Southampton (Minamino). Il a également montré un carton rouge à l’équipe locale, ce qui a conduit à l’expulsion de Vestergaard. L’équipe visiteuse a laissé le jeu sans cartes.

Après cette égalité à la fin du match, le Southampton il se situait en huitième position du tableau avec 37 points. Pour sa part, La ville de Leicester avec ce point, il a obtenu la dix-neuvième place avec 63 points, occupant une place de relégation en deuxième division à la fin du duel.

Le lendemain sera confronté à la Southampton avec lui Liverpool. Pour sa part, La ville de Leicester sera mesuré par rapport à Newcastle United.

Fiche techniqueSouthampton:McCarthy, Vestergaard, Bednarek, Stephens, Walker-Peters, Armstrong, Ward-Prowse, Minamino (Diallo, min 76), Tella (Salisu, min 15), Redmond et Che Adams (N’Lundulu, min 91)La ville de Leicester:Schmeichel, Evans, Söyüncü, Fofana (Ayoze, min.46), Tielemans, Ndidi, Maddison, Thomas (Albrighton, min.69), Castagne, Vardy et IheanachoStade:Stade St. MaryButs:Ward-Prowse (1-0, min.61) et Evans (1-1, min.68)