1-1 entre Sporting Kansas City et Colorado Rapids

29/08/2021 à 5h06 CEST

Les Ville sportive de Kansas et le Rapides du Colorado lié à un lors de la réunion qui s’est tenue ce dimanche dans le Parc de la miséricorde des enfants. Les Ville sportive de Kansas Il a affronté le duel avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre lui. Minnesota United. En ce qui concerne l’équipe de Denver, le Rapides du Colorado a remporté le Véritable lac salé par 2-1 et auparavant il l’a fait aussi, contre LA Galaxie 1-2 et a connu une séquence de trois victoires consécutives. Après le tableau d’affichage, l’équipe Kanseño s’est classée en deuxième position, tandis que le Rapides du Colorado, pour sa part, est troisième en fin de match.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour lui Rapides du Colorado, qui a créé le lumineux avec un peu de Jonathan Lewis à la 17e minute. L’équipe de Kanseño a fait match nul avec un but de Russel près de la conclusion, à 42, terminant la première mi-temps avec un 1-1 au tableau d’affichage.

Dans la deuxième partie à la fois le Ville sportive de Kansas et le Rapides du Colorado Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (1-1).

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes au Rapides du Colorado (Aboubakar, Jonathan Lewis, Sûr et Rosenberry), pendant ce temps il Ville sportive de Kansas n’en a pas vu.

Après avoir terminé le match avec cette égalité, le Rapides du Colorado il se situait à la troisième place du tableau avec 38 points, en position d’accès à une place d’éliminatoire par le championnat. Pour sa part, Ville sportive de Kansas Avec ce point atteint, il atteint la deuxième place avec 40 points, occupant une place qualificative pour une place en playoffs pour le titre, après le duel.

Au tour suivant de la Major League Soccer, les deux Rapides du Colorado comme lui Ville sportive de Kansas jouera un nouveau match contre lui Tremblements de terre de San José et le Los Angeles FC respectivement.

Fiche techniqueSports de Kansas City :Melia, Espinoza, Ilie, Zusi, Fontàs, Martins, Duke, Kinda, Salloi, Russell et PulidoRapides du Colorado :Yarbrough, Trusty, Abubakar, Wilson, Rosenberry, Kaye (Badji, min.68), Kellyn Acosta, Price (Warner, min.86), Galván (Lucas Esteves, min.68), Jonathan Lewis (Barrios, min.62) et Shinyashiki (Bassett, min.62)Stade:Parc de la miséricorde des enfantsButs:Jonathan Lewis (0-1, min. 17) et Russell (1-1, min. 42)