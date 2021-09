1 400 personnes interpellées dans une opération contre les jeux d’argent frauduleux

En 2021, le Tadjikistan assure la présidence du groupement. (Fondation pour la recherche des observateurs) Le sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Douchanbé plus tard cette semaine devrait délibérer sur deux questions cruciales : l’adhésion de l’Iran à cette organisation et l’évolution de la situation sécuritaire en Afghanistan. Le Premier ministre Narendra […] More