« 1-6 avec Bodo reste dans mon histoire »

23/10/2021 à 22:37 CEST

.

Portugais José Mourinho, l’entraîneur de la Roma, a assumé ce samedi « l’entière responsabilité » de l’humiliation 1-6 subie jeudi dernier en Ligue Europa contre le Norvégien Bodo Glimt et a reconnu avoir aligné un onze avec de nombreuses rotations pour limiter les risques de blessures dues aux basses températures et gazon artificiel.

« Le gazon était artificiel et cela nous faisait tous peur. Je pensais que c’était une opportunité pour certains joueurs de se reposer. J’avais tort. Ma responsabilité. Malheureusement, la défaite reste dans l’histoire de la Roma et je ne peux rien y faire. ça reste dans mon histoire et c’est mérité », a-t-il déclaré Mourinho lors de la conférence de presse précédant Rome-Naples ce dimanche.

« Un résultat de ce type arrive une fois dans une vie. Jeudi, cela pourrait même se terminer 7-1 ou 8-1, si nous avions joué dix minutes de plus. Le seul responsable, c’est moi. Ni les joueurs, ni la propriété, ni (le directeur sportif, portugais) Tiago Pinto. C’est moi qui ai décidé d’aligner une équipe qui avait de grandes chances de perdre le match. Evidemment, je n’imaginais pas une telle catastrophe », a-t-il ajouté.

Mourinho, qui a signé pour les Roms de la propriété familiale américaine Friedkin, Il a défendu que sa relation avec la directive est bonne, malgré le fait que certains médias romains ont affirmé le contraire dans des rapports récents, et ont envoyé des messages à la propriété précédente, de l’également américain James Pallotta.

« La propriété a dépensé beaucoup d’argent pour résoudre les problèmes causés par les gens qui rient maintenant. Il y a sûrement des gens qui rient les poches pleines d’argent », a-t-il déclaré, faisant probablement référence aux membres de l’ancienne direction.

« Quand quelqu’un écrit ça Mourinho pas content de la propriété, je ne peux pas dire un plus gros mensonge. Mourinho veut-il plus de joueurs ? Oui, Mourinho il est comme tous les entraîneurs. Mourinho veut une équipe équilibrée, avec deux joueurs par poste. Oui mais Mourinho a beaucoup de respect pour aussi Friedkin et pour Tiago et il a décidé d’accepter ce travail parce qu’il comprend la situation », a-t-il déclaré.

A son retour dans le football italien, Mourinho il a remporté cinq matchs en Serie A et en a perdu quatre, dont le derby contre la Lazio, avant la rencontre de ce dimanche contre le leader Naples.

En Ligue Europa, la Roma a écrasé le CSKA Sofia et Zorya, avant l’humiliation 1-6 subie contre Bodo.