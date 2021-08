1/6 prisonniers auraient été punis de verrouillage après que des membres du Congrès ont tenté de se rendre en prison ⋆ 10z viral

La représentante Marjorie Taylor Greene a affirmé samedi sur Twitter que la prison qu’elle et d’autres membres du Congrès avaient tenté de visiter, abritant des prisonniers le 6 janvier, avait maintenant été fermée à clé.

La représentante Greene, ainsi que ses collègues du Congrès, les représentants Paul Gosar, Matt Gaetz et Louie Gohmert, ont tous examiné les cas de traitement des prisonniers lors des manifestations du 6 janvier, de nombreux cas d’abus étant allégués et documentés. National File a fait de nombreux rapports sur les abus commis contre les personnes enfermées dans le cadre des manifestations, y compris les allégations selon lesquelles elles ont été contraintes de se faire vacciner contre le COVID-19 pour éviter un traitement inhumain.

Les quatre membres du Congrès ont visité le centre de détention de DC plus tôt cette semaine, après avoir tenu une conférence de presse la veille devant le ministère de la Justice pour exiger des réponses. Bien que l’établissement ait reçu une lettre la semaine précédente les informant de la visite prévue, à leur arrivée, les représentants ont été accusés d’intrusion et apparemment menacés d’arrestation. Comme le rapporte le fichier national :

À l’intérieur, le directeur a menti aux représentants, disant qu’un surintendant était à l’extérieur en attendant de leur parler. Lorsque les membres du Congrès sont sortis pour parler au prétendu surintendant, les portes étaient verrouillées derrière eux. La prison est un bâtiment public et les représentants étaient arrivés pendant les heures d’ouverture. Malgré cela, les membres du Congrès ont été littéralement exclus de la prison. Un avocat arrivé aux côtés des Représentants a également été empêché de voir son client.

Wow… @MattGaetz, @mtgreenee, @replouiegohmert et @RepGosar ont été exclus de la prison fédérale alors qu’ils tentaient de poser des questions et d’évaluer les conditions ! pic.twitter.com/sci9YtDWRb – RSBN 🇺🇸 (@RSBNetwork) 29 juillet 2021

Greene a révélé samedi sur Twitter que “plusieurs sources” l’ont maintenant informée que la prison de DC est fermée tout le week-end parce que [she and her congressional colleagues] sont allés à la prison pour une tournée, ce qui est normal pour les membres du Congrès », notant qu’ils étaient appelés « intrus » et ont été exclus de la prison, empêchés de voir les prisonniers. “J’ai maintenant de sérieuses inquiétudes pour tous les détenus de cette prison, pas seulement les détenus J6”, a poursuivi Greene. « Pourquoi les avocats ne sont-ils pas autorisés à voir leurs clients ? Pourquoi des personnes sont-elles détenues sans caution pour des accusations non violentes ? Pourquoi la prison est-elle fermée? Est-ce la punition de notre visite ? s’enquit-elle.

…. J’ai maintenant de sérieuses inquiétudes pour tous les détenus de cette prison, pas seulement pour les détenus du J6. Aussi, pourquoi les avocats ne sont-ils pas autorisés à voir leurs clients ? Pourquoi des personnes sont-elles détenues sans caution pour des accusations non violentes ? Pourquoi la prison est-elle fermée? Est-ce une punition pour notre visite? – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 31 juillet 2021

Les représentants avaient critiqué les actions du centre de détention de DC lors d’une conférence de presse à la suite de leur tentative infructueuse de visite. Gohmert a qualifié d’« abominable » qu’ils aient été enfermés hors de la prison, affirmant que les mesures prises par l’établissement indiquent que les informations faisant état de torture et de traitements inhumains sont vraies. “Nous soupçonnons qu’il existe un système de justice à deux vitesses aux États-Unis pour les partisans de Trump qui sont inculpés pour le 6 janvier et attrapés et libérés pour les émeutiers d’Antifa et de BLM”, a ajouté Greene.