1 611 766 $ dans Ethereum ont déjà brûlé alors que la mise à niveau très attendue est mise en ligne ⋆ Crypto new media

La mise à niveau de Londres, qui consiste en plusieurs propositions d’amélioration d’Ethereum, dont EIP-1559, est désormais officielle après des mois de préparation et d’anticipation.

La mise à niveau a eu lieu au bloc 12 965 000, marquant le début de divers changements conçus pour améliorer l’expérience utilisateur d’Ethereum.

EIP-1559 introduit un mécanisme de brûlage des frais très attendu dans le réseau. Cela signifie qu’à chaque fois qu’une transaction est envoyée, un pourcentage des frais de transaction est définitivement supprimé de l’offre en circulation d’Ethereum.

Avec le changement maintenant en vigueur, le protocole a déjà brûlé 1 611 766 $ en ETH au moment de la publication, selon un nouveau tracker sur Etherchain.org.

Source : Etherchain.org

D’autres changements incluent des frais de base et la possibilité pour les utilisateurs de fixer des frais de transaction maximum.

“… EIP-1559 ajoute un nouveau type de transaction où les utilisateurs peuvent spécifier les frais maximum qu’ils sont prêts à payer, ainsi que le maximum qu’ils sont prêts à envoyer au mineur, et obtenir un remboursement pour la différence entre ce maximum et les frais de base et pointe de mineur.

Enfin, l’EIP entraînera également la combustion d’une partie des frais de transaction, ce qu’une grande partie de la communauté considère comme une amélioration critique de l’économie du réseau Ethereum.

EIP-1559 ne devrait pas rendre Ethereum déflationniste à court terme. Pour l’instant, les récompenses ETH attribuées aux mineurs qui alimentent le réseau dépasseront probablement la quantité d’ETH.

Cela pourrait changer une fois que l’ETH passera à la preuve de participation (PoS), comme l’a noté Meltem Demirors, directeur de la stratégie de CoinShares.

« Beaucoup de ces attentes sont probablement trop optimistes à court terme et deviendront plus importantes à long terme. [That’s because] la quantité nominale de gaz brûlé ne dépassera pas l’inflation du réseau…

Ensemble, EIP-1559 et le passage au PoS auront un impact majeur sur les mineurs et l’économie d’Ethereum. Mais pour le moment, la mise à niveau seule ne le fait pas.

Image en vedette : Shutterstock/Sergey Peterman