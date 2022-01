1 700 membres de la police de Delhi ont été testés positifs au COVID-19 du 1er au 12 janvier : données

Le commissaire supplémentaire de la police (criminalité) Chinmoy Biswal, qui est également le porte-parole de la force, avait également été testé positif à l’infection. Il va actuellement bien et en quarantaine.

Un énorme 1 700 membres de la police de Delhi ont été testés positifs pour l’infection au nouveau coronavirus depuis le 1er janvier, ont annoncé mercredi des responsables, ajoutant qu’un camp spécial avait été organisé pour que le personnel du siège de la police administre des doses de rappel aux bénéficiaires éligibles.

« Un total de 1700 membres du personnel de la force ont été testés positifs pour l’infection du 1er au 12 janvier. Tous vont bien et sont en quarantaine. Ils rejoindront le service après leur rétablissement », a déclaré un officier de police supérieur.

La force de la police de Delhi est de plus de 80 000, a déclaré la police.

Par mesure de précaution, un camp spécial a également été organisé pour les membres du personnel travaillant au siège de la police de Delhi à Jai Singh Marg pour administrer des injections de rappel aux personnes jugées éligibles, ont-ils déclaré.

«Des dispositions particulières pour l’administration de la dose de précaution (rappel) du vaccin Covid ont été organisées à partir de 11h30 au salon des officiers au rez-de-chaussée du PHQ. Cette initiative a été prise pour que les membres du personnel comme les gardes parmi d’autres déployés à notre siège social n’aient pas à sortir pendant leurs heures de service pour obtenir des injections de rappel.

« Mais seuls les membres du personnel de police éligibles qui ont terminé neuf mois après avoir pris leur deuxième dose de vaccin seraient éligibles pour les injections de rappel », a déclaré Shalini Singh, commissaire spécial de la police (bien-être).

Lors d’une réunion tenue mardi avec des officiers supérieurs des districts et d’autres unités, les officiers avaient reçu pour instruction stricte d’informer leur personnel de prendre soin d’eux-mêmes et de suivre la procédure opératoire standard (SOP) pour la prévention du coronavirus au milieu de l’augmentation des cas parmi la force , a déclaré la police.

«Nous avons publié des SOP détaillées à cet égard et avons énuméré les mesures préventives à prendre. Lors de la réunion de mardi, tous les officiers ont été invités à prendre soin d’eux-mêmes et à la force de tenir régulièrement des séances d’information avec les membres du personnel et de leur demander de suivre strictement les SOP émises.

« En tant que travailleurs de première ligne, ils sont tenus d’accomplir leurs tâches, ils doivent donc le faire avec toutes les précautions », a affirmé Singh.

Elle a en outre souligné que les agents ont reçu pour instruction de transmettre strictement à leur personnel l’importance de respecter la distanciation sociale, de porter des masques et de maintenir l’hygiène des mains pendant le service.

«Nous avons également dit au personnel que la distance sociale devrait être maintenue pendant qu’ils se trouvent dans leurs casernes et mess respectifs. On leur a demandé de désinfecter leurs clés après leur quart de travail pendant qu’ils remettaient les véhicules au prochain quart responsable », a noté l’officier.

Dans une autre initiative de bien-être et pour fournir une assistance au personnel de la police de Delhi et à leurs familles, tout le personnel a été informé du fonctionnement des centres de bien-être de la police de Delhi à Hauz Khas, Dwarka, Japon Puri, Model Town, Shalimar Bagh, Kondli et de la section de sécurité de Vinay Marg, police mentionné.

Tout le personnel a également été invité à contacter le responsable respectif de son unité pour télécharger la date de la deuxième dose de vaccination comme mentionné dans le certificat de vaccin Covid, ont-ils déclaré.

« Tout le personnel de police est également informé des conseillers disponibles pour fournir des conseils liés à Covid et pour améliorer la santé mentale du personnel et de leurs familles. Ils ont reçu les noms et les coordonnées des conseillers qui seraient disponibles pour eux », a déclaré Singh.

Le commissaire supplémentaire de la police (criminalité) Chinmoy Biswal, qui est également le porte-parole de la force, avait également été testé positif à l’infection. Il va actuellement bien et en quarantaine.

Le 5 janvier, le commissaire de police de Delhi, Rakesh Asthana, a publié les SOP que la force doit suivre pour lutter contre le désordre de Covid.

Selon cette ordonnance, tout le personnel de police et les membres de leur famille éligibles qui n’ont pas été vaccinés peuvent être motivés pour terminer le processus de vaccination.

« Ceux qui n’ont pas été vaccinés pour des raisons médicales peuvent être encouragés à demander à nouveau un avis médical pour la vaccination », avait indiqué l’ordonnance.

Tout le personnel de police peut être motivé à prendre une dose de précaution du vaccin Covid et à installer et utiliser l’application mobile ‘Aarogya Setu’ obligatoirement.

La pratique d’autosurveillance à adopter par le personnel de police et tout type de maladie peuvent être signalés sans faute, à l’agent de surveillance de la santé quotidien, a ajouté l’ordonnance.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.