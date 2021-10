1 800 personnes touchées dans le nord du Devon par des câbles rongés par des rats

20/10/2021 à 10h20 CEST

Quelques maisons et commerces dans le nord du Devon ils rencontrent des problèmes après que des rongeurs aient endommagé les lignes téléphoniques et Internet. La panne affecte quelque 1 800 clients Openreach dans les zones d’échange de Bideford, Clovelly, Hartland et Horns Cross. Les clients ont déclaré que les signaux de téléphonie mobile aggravaient les difficultés.

Openreach a déclaré qu’il s’attendait à ce que les services soient de nouveau en ligne mercredi. Andrew Rowlands, qui vit à Hartland, a déclaré à BBC Radio Devon que, puisque vous êtes dans une zone rurale, vous avez un faible signal de téléphone portable et il s’appuie sur le haut débit pour communiquer. « Mon père est décédé la semaine dernière, nous devons donc communiquer, et la plupart des organisations veulent maintenant que vous le fassiez par voie électronique », a-t-il déclaré.

Un porte-parole d’Openreach a déclaré: « Nous comprenons à quel point cela doit être frustrant pour toute personne touchée et nous remercions les résidents et les entreprises pour leur patience. »Nous encourageons toute personne confrontée à une panne de son service à la signaler à son fournisseur, qui nous informera ».