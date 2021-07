1 Américain sur 5 pense que le gouvernement implante des micropuces avec un vaccin ⋆ .

in

Un nouveau sondage révèle qu’une quantité stupéfiante de la population américaine ne se fera pas vacciner en raison de théories du complot concernant le gouvernement implantant des micropuces dans le vaccin pour espionner les citoyens.

L’enquête, qui a été menée par YouGov et The Economist, a révélé qu’un Américain sur cinq pense qu’il y a un dispositif de suivi dans le vaccin. Une autre paranoïa tourne autour des effets secondaires potentiels et des motivations politiques.

Un membre des forces armées américaines administre une dose du vaccin Pfizer COVID-19 dans un centre de vaccination communautaire de la FEMA le 2 mars 2021 à Philadelphie, en Pennsylvanie. (Photo de Mark Makela/.)

Alors que le nombre de cas de COVID-19 augmente parmi les Américains non vaccinés – et avec l’émergence de la nouvelle variante delta hautement transmissible – les complots de vaccins constituent une énorme menace pour la population américaine. Jeff Zients, le coordinateur de l’équipe de réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, a déclaré vendredi que les Américains non vaccinés “représentent pratiquement toutes les récentes hospitalisations et décès liés au COVID-19”.

L’enquête a révélé que les républicains auto-identifiés détiennent le plus haut niveau d’hésitation parmi tous les groupes politiques lorsqu’il s’agit de se faire vacciner – 29% ont déclaré qu’ils ne se feront pas vacciner, contre 23% des indépendants et 4% des démocrates. Parmi ceux qui ne seront pas vaccinés, certains ont indiqué qu’ils s’inquiétaient des effets secondaires du vaccin sur la santé. D’autres pensent que la menace du coronavirus, qui a coûté la vie à près de 4,1 millions de personnes dans le monde, a été exagérée.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, prend la parole lors d’une audience du comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites pour discuter de la réponse fédérale en cours à COVID-19 à Washington, DC (Photo de Greg Nash-Pool /.)

Sur tous les adultes américains, 20% déclarent que la micropuce est «probablement vraie». Pour les Américains non vaccinés, plus de la moitié – un total de 51% – croient au complot des puces électroniques, et 34% ont déclaré que ce n’était pas vrai.

« Le scepticisme quant aux menaces posées par le coronavirus est clair parmi les rejeteurs de vaccins », a publié YouGov avec les résultats du sondage. “Alors que plus d’un sur quatre des personnes complètement vaccinées pense que les dangers du COVID-19 ont été exagérés pour des raisons politiques, trois fois plus de rejeteurs de vaccins disent que c’est le cas.”

Étonnamment, certains adultes vaccinés – 9% en fait – croient également au complot du gouvernement sur les puces électroniques.

“La plupart des Américains rejettent ces théories, mais seules les minorités de ceux qui s’opposent à leurs vaccinations le font”, déclare YouGov dans le résumé de l’enquête. “Près d’un sur trois dit ne pas savoir quoi croire.”

Le sondage a été mené ce mois-ci auprès d’un échantillon représentatif à l’échelle nationale de 1 500 adultes américains.

Le mois dernier, Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses, a rapporté que 99,2% des décès dus au COVID aux États-Unis étaient attribués à des personnes non vaccinées.

Jusqu’à présent, 58% des Américains sont complètement vaccinés et environ 67% ont reçu au moins une dose. Parmi les Noirs américains, l’hésitation à la vaccination a été un gros problème, car l’appréhension de longue date envers la médecine occidentale est liée à des siècles de pratiques racistes dans le domaine médical.

Cela a également été un problème pour les jeunes Américains.

Lors d’une conférence de presse plus tôt ce mois-ci, Zients a déclaré que “les jeunes, en particulier ceux dans la vingtaine, se sont sentis moins vulnérables à la maladie et, par conséquent, moins désireux de se faire vacciner”.

La Maison Blanche s’est engagée à lutter agressivement contre le coronavirus, avec une série d’actions qui incluent l’invitation des collèges et des universités à un défi de vaccination, rendant les sites de vaccination plus accessibles et organisant des tournées de vaccination dans les communautés à travers le pays.

Dimanche, les États-Unis avaient enregistré en moyenne 31 000 nouveaux cas de COVID-19 par jour.

