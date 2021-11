1 Américain sur 6 ne lave pas la vaisselle avec son lave-vaisselle

Dans un nouveau sondage étrange, un Américain sur six a déclaré qu’il utilisait son lave-vaisselle principalement pour un usage autre que la vaisselle.

Les personnes interrogées dans le dernier sondage YouGov ont été invitées à dire « Pourquoi utilisez-vous principalement votre lave-vaisselle ? »

Une solide majorité de 60 % a répondu « Pour laver la vaisselle », tandis qu’un autre 25 % ont déclaré ne pas posséder de lave-vaisselle.

Mais un pourcentage non négligeable de 16 % ont déclaré qu’ils utilisaient leur lave-vaisselle principalement « pour sécher la vaisselle lavée à la main » (5 %) ou « pour ranger des articles de cuisine » (5 %), tandis qu’un autre 5 % ont déclaré qu’ils utilisaient le lave-vaisselle pour « rien ” et un autre 1% a répondu avec un “ autre ” menaçant.

Les résultats étaient cohérents d’une idéologie politique à l’autre, mais variaient considérablement selon les groupes de revenus. Les répondants gagnant moins de 40 000 $ étaient beaucoup plus susceptibles, à 36 %, de déclarer ne pas posséder de lave-vaisselle, tout comme ceux qui gagnaient entre 40 000 $ et 80 000 $, à 30 %. Seulement 11% de ceux qui gagnent plus de 80 000 $ ont déclaré ne pas posséder de lave-vaisselle.

Et les répondants gagnant moins de 40 000 $ étaient les moins susceptibles, à 50 %, d’utiliser leur lave-vaisselle principalement pour laver la vaisselle, contre 60 % pour ceux qui gagnaient entre 40 000 $ et 80 000 $ et 79 % pour ceux qui gagnaient plus de 80 000 $.

Que, vous demandez-vous peut-être, ces « autres » utilisations d’un lave-vaisselle pourraient-elles être ? L’imagination tourne, mais une autre utilisation quelque peu bien établie du lave-vaisselle est la cuisine. Le programme TLC Extreme Cheapskates mettait en vedette une femme qui cuisine des lasagnes dans son lave-vaisselle, et le saumon poché semble être un favori parmi les appareils créatifs.

En fait, pas moins un trésor américain que Vincent Price pionnier de la technique :

Le 21 novembre 1975, l’icône du film d’horreur Vincent Price est apparu dans The Tonight Show avec Johnny Carson et a commencé à horrifier le public avec son comportement étrange et odieux. Il a fait cuire du saumon dans un lave-vaisselle. Price était un cuisinier gastronomique, ce qui est une toute autre histoire. Le véritable point à retenir ici est qu’il a peut-être été le pionnier – ou du moins popularisé – l’art de la cuisine au lave-vaisselle, en utilisant l’enceinte remplie de vapeur de l’appareil pour pocher les aliments d’une manière que MacGyver envierait.

Regardez la démonstration de Price ci-dessus via The Tonight Show avec Johnny Carson.

