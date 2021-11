1 an après la puce M1, Apple a une nouvelle fois vraiment changé l’industrie informatique

C’était le 10 novembre 2020, quand Apple a annoncé sa première puce basée sur ARM conçue pour les Mac. Des mois après qu’il a été confirmé que les Mac obtiendraient des SoC fabriqués par Apple, la puce M1 a été introduite avec la promesse non seulement de réinventer le Mac, mais aussi de changer l’ensemble de l’industrie informatique. Un an plus tard, il est sûr de dire qu’Apple a réussi à y parvenir.

La plate-forme Apple Silicon a été présentée à la WWDC 2020 en juin, lorsqu’Apple a annoncé qu’elle apportait les mêmes technologies que celles de l’iPhone et de l’iPad au Mac.

À l’époque, la société proposait un Mac mini personnalisé avec la puce A12Z Bionic aux développeurs, qui étaient déjà impressionnés par la façon dont macOS fonctionnait sur une puce iPad. Cependant, ce n’était même pas le début du prochain chapitre de l’histoire de l’informatique.

Dire au revoir à Intel

Après des années d’expédition d’ordinateurs Mac avec des processeurs Intel, Apple s’est rendu compte qu’il ne pouvait plus s’appuyer sur une plate-forme obsolète et héritée. Alors que les clients veulent des ordinateurs plus compacts et plus puissants, l’ancienne architecture x86 ne peut pas s’adapter à ce nouveau scénario. Intel (ou les processeurs x86 en général) consomment beaucoup d’énergie et perdent des performances considérables lorsqu’ils sont soumis à un stress.

Dans le même temps, les appareils mobiles étaient déjà aussi rapides que les ordinateurs grâce à l’architecture ARM, qui est plus efficace et consomme moins d’énergie. Alors qu’un appareil aussi fin et léger qu’un iPad était capable de restituer des vidéos 4K sans effort, les Mac Intel avaient du mal à gérer des tâches plus intensives. Ces dernières années, il est devenu clair qu’il était temps de faire passer l’architecture ARM des appareils mobiles aux ordinateurs.

M1 est né

La puce M1 était la promesse d’Apple de changer tout ce que nous savions sur les ordinateurs. Avec un processeur à 8 cœurs, un GPU jusqu’à 8 cœurs et un processus de conception de 5 nanomètres, le M1 est une puce petite mais extrêmement performante qui peut tout faire.

Apple a toujours clairement indiqué que la puce M1 était conçue pour les ordinateurs portables comme le MacBook Air, mais la société pensait qu’elle était si bonne qu’elle l’a rapidement incluse dans le MacBook Pro, le Mac mini et même l’iMac. Apple n’avait pas tort. Les premiers tests ont montré que les Mac dotés de la puce M1 sont considérablement plus rapides que leurs prédécesseurs à processeur Intel.

Mais les performances à elles seules ne font pas tout, et le M1 est également extrêmement économe en énergie, car Apple promettait des ordinateurs portables avec jusqu’à 20 heures d’autonomie grâce à la nouvelle puce. Si tout cela était vrai, Apple changerait d’ordinateur pour toujours.

ça change tout

Il n’a pas fallu longtemps avant que tout le monde puisse voir à quel point la puce M1 est bonne – heureusement, j’étais l’une des personnes qui ont eu cette expérience. Je suis passé d’un MacBook Pro Intel à un MacBook Air M1 et je ne regrette absolument pas ma décision.

Je suis passé d’un MacBook Pro Intel à un MacBook Air M1 et je ne regrette absolument pas ma décision. La puissance de la puce M1 la met à égalité avec les processeurs haut de gamme comme l’Intel Core i9, mais cette fois dans un MacBook 13 pouces ou un ordinateur de bureau tout-en-un ultra-mince comme le nouvel iMac. C’est comme avoir un ordinateur super puissant dans une petite boîte.

Maintenant, il est impossible de ne pas penser que mon Intel MacBook Pro est une machine obsolète. Ce n’est pas si rapide, ça chauffe considérablement et la batterie ne dure pas plus de cinq heures. En comparaison, mon nouveau MacBook Air peut rester débranché toute la journée pendant que je l’utilise pour des tâches difficiles.

L’avenir des Apple Silicon Mac

Plus récemment, Apple a introduit les puces M1 Pro et M1 Max, qui sont des variantes de la puce M1 avec un CPU et un GPU plus puissants. De manière impressionnante, les nouvelles puces permettent au MacBook Pro 2021 de faire mieux qu’un Mac Pro pour certaines tâches.

À ce stade, il est impossible de ne pas considérer les puces Apple Silicon comme quelque chose qui a changé l’industrie informatique. Je suis toujours étonné de voir un ordinateur de bureau aussi compact que le nouvel iMac tout en sachant qu’il est extrêmement rapide. Si quelqu’un m’avait dit il y a quelques années que nous aurions un MacBook aussi puissant qu’un Mac Pro, je ne le croirais probablement pas – et pourtant nous y sommes.

L’avenir est désormais extrêmement prometteur. Les rumeurs suggèrent qu’Apple travaille sur une autre nouvelle puce Apple Silicon, cette fois pour une version mise à jour du Mac Pro. Cette puce devrait comporter un processeur jusqu’à 40 cœurs avec un GPU jusqu’à 128 cœurs. Si ces rumeurs s’avèrent vraies (et je pense qu’elles le seront), ce sera la fin du jeu pour tous les concurrents d’Apple dans l’industrie informatique.

Tout comme le Macintosh et l’iMac étaient des pièces importantes dans l’histoire des ordinateurs, la puce M1 et la plate-forme Apple Silicon ont fait leur chemin dans le même livre.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :