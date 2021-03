1 an de verrouillage de Covid-19: l’année la plus difficile pour les chemins de fer indiens, déclare Piyush Goyal

Lors d’une réunion d’examen avec les membres du conseil d’administration et les directeurs généraux des chemins de fer zonaux et les directeurs des divisions ferroviaires des divisions, samedi, Piyush Goyal a déclaré: «L’année a été la plus difficile pour les chemins de fer».

L’Inde a récemment achevé un an de verrouillage de Covid-19 dans le pays. Ce fut l’année la plus difficile pour les chemins de fer indiens, selon Piyush Goyal, ministre des Chemins de fer, du Commerce et de l’Industrie et de la Consommation, de l’Alimentation et de la Distribution publique.

Lors d’une réunion d’examen avec les membres du conseil d’administration et les directeurs généraux des chemins de fer de zone et les directeurs des divisions ferroviaires des divisions, samedi, Goyal a déclaré: «L’année a été la plus difficile pour les chemins de fer.»

L’Inde avait imposé un verrouillage national le 25 mars de l’année dernière pour limiter la propagation des infections à coronavirus dans le pays. Les chemins de fer indiens ont également suspendu l’exploitation des trains de voyageurs, à la suite du verrouillage imposé à l’échelle nationale. Bien que certains trains de voyageurs aient été démarrés, en raison de la demande, la reprise complète du service de trains de voyageurs est encore loin.

«Un an de verrouillage. Covid-19 a démontré la détermination des chemins de fer à riposter et à en sortir plus forts. La mentalité des chemins de fer s’est transformée. Ce n’est plus comme d’habitude pour les chemins de fer. L’utilisation de nouvelles technologies et l’innovation a créé de nouvelles normes et références », a déclaré Goyal.

Goyal a félicité les officiers et le personnel des chemins de fer pour leurs efforts pendant la pandémie de Covid-19 pour augmenter le chargement. Il a cependant demandé aux travailleurs de suivre strictement les mesures de sécurité et a ordonné aux responsables de prendre des mesures proactives dans ce sens.

Il est à noter que les chemins de fer indiens ont continué à maintenir l’élan élevé des chiffres de fret en termes de chargement, de gains et de vitesse en mars. On s’attend à ce que les chemins de fer indiens dépassent les chiffres cumulatifs totaux de fret de l’année dernière. Les revenus de fret des chemins de fer indiens pour l’année 2020-2021 ont augmenté de 2% à 1,14,652,47 crore Rs contre 1,12,358,83 Rs l’année précédente.

