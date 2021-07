1 Bitcoin ” vaudra 1 000 000 $ en moins de 10 ans “, déclare le PDG de Digital Assets Data

Mardi (27 juillet), Mike Alfred, co-fondateur et PDG de la filiale de NYDIG Digital Assets Data, a donné sa prévision de prix à long terme pour Bitcoin.

Le 11 janvier, NYDIG a annoncé avoir acquis Digital Assets Data, qui a été co-fondée en 2018 par les frères Mike et Ryan Alfred et qui « fournit une puissante plate-forme de données et de recherche pour fournir des informations et des informations de qualité institutionnelle sur les actifs numériques à un large clientèle de gestionnaires d’actifs professionnels, de hedge funds, de family offices et d’investisseurs institutionnels.

Plus tôt dans la journée, le PDG de Digital Assets Data a tweeté qu’il pensait que le prix du Bitcoin atteindrait 1 million de dollars au cours des 10 prochaines années :

Bien que certains puissent considérer la prévision de prix d’Alfred comme un peu irréaliste, il convient de rappeler qu’en décembre 2020, Scott Minerd, directeur mondial des investissements de Guggenheim Partners et président de Guggenheim Investments, a déclaré que « Bitcoin devrait valoir environ 400 000 $.

Guggenheim Investments est « la division mondiale de gestion d’actifs et de conseil en investissement de Guggenheim Partners et possède plus de 233 milliards de dollars d’actifs totaux dans les stratégies obligataires, actions et alternatives ». Il se concentre sur «les besoins en rendement et en risque des compagnies d’assurance, des fonds de pension d’entreprise et publics, des fonds souverains, des dotations et des fondations, des gestionnaires de fortune et des investisseurs fortunés».

Le 16 décembre 2020, après que le prix du Bitcoin ait finalement franchi le niveau de 20 000 $ sur tous les échanges cryptographiques pour établir un nouveau record historique, Minerd, a parlé de Bitcoin lors d’une interview sur Bloomberg TV.

L’interview commencée par le CIO de Guggenheim interrogé par Scartlet Fu, rédacteur en chef du Markets Desk de Bloomberg TV, sur le Guggenheim Macro Opportunities Fund et la décision de ses gestionnaires d’investir “jusqu’à 10 % de sa valeur liquidative dans Grayscale Bitcoin Trust . ” En particulier, on lui a demandé si Guggenheim avait déjà commencé à acheter du Bitcoin et dans quelle mesure cette décision était “liée à la politique extraordinaire de la Fed”.

Minerd a répondu :

«Pour répondre à la deuxième question, Scarlett, il est clair que Bitcoin et notre intérêt pour Bitcoin sont liés à la politique de la Fed et à l’impression monétaire effrénée qui se déroule actuellement. Pour ce qui est de notre fonds commun de placement, vous savez, nous ne sommes pas encore efficaces avec la SEC. Donc, vous savez, nous attendons toujours.

“Bien sûr, nous avons pris la décision de commencer à allouer vers Bitcoin lorsque Bitcoin était à 10 000 $. C’est un peu plus difficile avec le prix actuel plus proche de 20 000 $. Incroyable, vous savez, sur une très courte période de temps, l’ampleur de notre élan, mais cela dit, notre travail fondamental montre que Bitcoin devrait valoir environ 400 000 $. Donc, même si nous avions la possibilité de le faire aujourd’hui, nous allons surveiller le marché et voir comment se déroule le trading, quelle évaluation nous devons finalement l’acheter.“

Il a ensuite expliqué comment son entreprise avait proposé l’évaluation de 400 000 $ pour Bitcoin :

«C’est basé sur la rareté et l’évaluation relative, comme des choses comme l’or en pourcentage du PIB. Donc, vous savez, Bitcoin a en fait beaucoup des attributs de l’or et a en même temps une valeur inhabituelle en termes de transactions.“

Puis, le 2 février, alors que Bitcoin se négociait à environ 40 000 $, Minerd a déclaré lors d’une interview avec Julia Chatterley de CNN que les recherches de Guggenheim suggéraient que le prix du Bitcoin pourrait éventuellement atteindre 600 000 $.

Avec l’augmentation de l’inflation dans le monde, de nombreux investisseurs particuliers sont naturellement attirés par Bitcoin en raison de son attrait en tant que couverture contre l’inflation.

L’un de ces pays où la popularité de Bitcoin a rapidement augmenté est la Turquie, où “l’inflation annuelle a atteint un sommet en deux ans de 17,53% en juin”, selon un rapport de . publié le 5 juillet. disent que l’inflation “a été freinée par la dépréciation de la livre turque, l’épuisement de la crédibilité monétaire et une explosion de la demande alors que l’économie sort de la pandémie de coronavirus”.

Plus tôt dans la journée, le rappeur britannique Zuby a publié quelques tweets pour donner une idée de la popularité de Bitcoin en Turquie.

Selon les données de TradingView, sur l’échange crypto Coinbase, Bitcoin se négocie actuellement (à 22h35 UTC le 27 juillet) autour de 38 518 $, en hausse de 3,82 % au cours des dernières 24 heures.

AVERTISSEMENT

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

CRÉDIT IMAGE

Image de “SnapLaunch” via Pixabay