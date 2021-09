1 clé de joueur pour le commerce de Ben Simmons entre 76ers et Cavs

in

Le fossé persistant entre Ben Simmons et les Philadelphia 76ers semble s’aggraver de jour en jour.

Bien que les deux parties tiennent bon et refusent de bouger, leur situation devient de plus en plus intenable.

Simmons menace d’aller très loin pour se faire traiter ; Les cuivres de Sixers maintiennent qu’aucune transaction n’aura lieu à moins que leur prix demandé ne soit atteint.

Deux équipes ont déjà présenté des offres sérieuses pour Simmons, mais ont été rejetées. Un autre semble profondément divisé sur l’opportunité de poursuivre Simmons.

Un candidat cheval noir qui est devenu un prétendant potentiel pour Simmons ces derniers jours est les Cleveland Cavaliers.

“Je pense que Cleveland est potentiellement un joker”, a écrit Derek Bodner de .. “Mais je pense que ce qui est peut-être plus intéressant que les nouvelles équipes qui pourraient entrer dans la guerre des enchères pour Simmons, c’est quelles équipes [Daryl] Morey sera en mesure de s’engager pour en faire un contrat à trois (ou quatre) équipes. Cela pourrait finir par être la clé pour que toutes les équipes se sentent à l’aise avec le métier. »

Selon l’initié de la NBA Evan Dammarell, un joueur est la clé de tout accord potentiel avec Simmons entre les Sixers et les Cavaliers. Ce joueur ? Guirlande Darius.

« Ben est très proche de Darius Garland en partageant la même agence à Klutch. C’est l’un des facteurs déterminants de son ouverture à aller à Cleveland », a déclaré un cadre de la Conférence de l’Est à Dammarell. «Il veut également un nouveau départ avec une équipe où il est clairement le meilleur joueur et il y recevrait ce traitement. Plus que tout, il veut juste être désiré et apprécié.

L’année dernière, Simmons a récolté en moyenne 14,3 points, 7,2 rebonds et 6,9 passes décisives par match. Malgré toutes les critiques compréhensibles qu’il reçoit sur ses problèmes de tir, il est toujours un joueur extrêmement talentueux. Et les agents libres de son calibre viennent rarement seuls à Cleveland.

Si les Cavaliers ont une bonne chance de faire venir Simmons, ils devraient faire tout ce qui est nécessaire pour le faire. Ont-ils réellement une chance, étant donné le commerce auquel les Sixers semblent se tendre? Cela reste à voir.

