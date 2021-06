Actualités Bitcoin

1% de l’approvisionnement en circulation de Bitcoin est maintenant enveloppé sur Ethereum

Un total de 187,61k BTC est maintenant enroulé sur le deuxième plus grand réseau, Ethereum.

Au moment de la rédaction, 18 729 837 Bitcoin sont en circulation, ce qui signifie que plus de 1% de l’approvisionnement de Bitcoin est désormais bloqué dans Ethereum.

Au cours de cet emballage, la plate-forme de conservation BitGo détient tous les BTC fournis à la menthe WBTC, qui sont ensuite utilisés dans le secteur croissant de la finance décentralisée (DeFi).

Ici, chaque jeton ERC20 WBTC est soutenu par 1:1 avec Bitcoin.

Avec WBTC, la liquidité de Bitcoin est apportée aux échanges décentralisés (DEX) et BTC est utilisé pour le commerce de jetons.

1% de tous les BTC ont été enveloppés dans $WBTC ! https://t.co/jOi0LZZUyi – WBTC (@WrappedBTC) 7 juin 2021

Au début de cette année, 112,95k BTC étaient enveloppés sur Ethereum en tant que WBTC, et il y a un an, il ne s’agissait que de 3,97k BTC.

Au total, 239,85k BTC sont actuellement bloqués sur Ethereum, grâce à HBTC, renBTC, imBTC, sBTC et tBTC, ce qui représente à peu près 1,28% de l’offre en circulation de Bitcoin.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.