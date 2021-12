1 défenseur de la NBA qui cause le plus de problèmes à Stephen Curry

Stephen Curry est triple champion, double MVP et le plus grand tireur de l’histoire de la NBA.

Son curriculum vitae est irréprochable.

Cela dit, il n’est pas complètement ingradable.

Un joueur en particulier a connu un nombre décent de succès contre lui ces dernières années.

Ce joueur ? Dillon Brooks des Grizzlies de Memphis.

Dillon Brooks a eu un énorme sourire sur son visage quand j’ai mentionné que les Grizzlies ont été une épine dans les Warriors. Voici son point de vue sur le match, gardant Steph et jouant au Chase Center. pic.twitter.com/HCLwMPr68F – Jason Dumas (@JDumasReports) 23 décembre 2021

« J’adore affronter Steph », a déclaré Brooks la semaine dernière.

« C’est juste un défi pour moi physiquement et mentalement de pouvoir, vous savez, être si préoccupé et soucieux des détails à son sujet. Parce que si vous avez une erreur, il ne vous laissera pas tomber, mais c’est tout simplement génial de venir dans ce bâtiment (Chase Center), en particulier la foule que vous connaissez, la foule est dans le top cinq de cette ligue à coup sûr et ne peut pas attends pour jouer demain.

Au cours d’une interview d’après-match avec Draymond Green, un journaliste a présenté Brooks comme quelqu’un qui a tendance à causer beaucoup de problèmes à Curry.

Green a rejeté cette notion.

« Je ne pense pas que personne au monde n’aime défendre Steph. Alors je n’achète pas cette merde, je veux dire des trucs. – Draymond pic.twitter.com/4VIwvgdfU7 – 95,7 Le jeu (@957thegame) 24 décembre 2021

« Je ne pense pas que personne au monde n’aime défendre Steph. Donc je n’achète pas ça, je veux dire des trucs. Mais, vous savez, il (Steph Curry) l’a fait démarrer. Vous savez, vous en obtenez quelques-uns faciles au cours de ce premier trimestre », a déclaré Green.

« Vous savez, assis dessus, quelques lay-ups, vous voyez la balle traverser le rebord et à partir de là, vous l’avez lancée… »

Cela étant dit, les statistiques ne mentent pas. Brooks pose vraiment des problèmes à Curry :

Stephen Curry était en fait gardé par Dillon Brooks Saison régulière 2018-19 : 1-3 FG

Saison régulière 2020-21 : 4-13 FG | 1-5 3PT

Play-in 2021 : 5-11 FG | 1-4 3PT

Cette saison : 2-7 FG | 2-5 3PT Vous Curry meatriders êtes des clowns, les statistiques de correspondance existent pour une raison, utilisez-les la prochaine fois https://t.co/GGqWFXtNWd – Omo Moutarde (@yungmustard23) 25 décembre 2021

Bien sûr, lorsque vous êtes sans doute le meilleur gardien du monde, les défenseurs ne peuvent pas faire grand-chose.

Les Warriors sont une équipe intéressante à surveiller. Entre le retour de Klay Thompson et le commerce à succès pour lequel ils sont en tête, ils pourraient faire du bruit légitime au moment des éliminatoires.

Est-ce que ce sera l’année où Curry remportera son quatrième titre en carrière ? Le temps nous le dira.

