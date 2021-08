1 drapeau rouge empêchant les guerriers d’échanger contre Ben Simmons

À toutes fins utiles, Ben Simmons en a fini avec les Philadelphia 76ers. Tous les ponts ont été brûlés et il y a beaucoup trop de mauvais sang là-bas. En fait, il a été rapporté que Simmons fait maintenant des efforts extrêmes pour sortir de Philly.

La question à ce stade est : où finira le jeune de 25 ans ?

Bien qu’il y ait cinq prétendants sérieux pour finalement repartir avec Simmons, l’un se démarque des autres : les Golden State Warriors.

Alors pourquoi n’y a-t-il pas encore eu d’échange ?

En fin de compte, un drapeau rouge majeur empêche les Warriors d’appuyer sur la gâchette.

“Je pense que les Warriors en interne sont divisés sur l’adéquation potentielle de Simmons avec Draymond Green”, a déclaré mardi Zach Lowe sur le podcast “Lowe Post”.

“On m’a dit qu’ils le sont”, a répondu Stephen A. Smith, initié d’ESPN NBA. « Ils sont divisés.

Lowe a reconnu que l’appréhension n’était pas sans fondement.

“Et je comprends pourquoi, n’est-ce pas”, a-t-il déclaré. « Draymond ne tire plus vraiment. Ben ne tire pas – je veux dire, Ben ne dunk même pas dans le jeu 7 quand il a un dunk ouvert – mais je me demande si nous sommes tous un peu trop inquiets, parce que si vous mettez ces deux avec Steph [Curry], Klay [Thompson] et juste, comme, choisissez un tireur, donc vous jouez Draymond au cinq et Simmons au (quatre), le niveau de jeu et de tir est…

“Je ne pense pas que les Warriors le feront, je ne sais pas trop ce que je ressens à ce sujet, mais je suis un peu plus positif à ce sujet que la plupart des gens à qui j’ai parlé, je pense.”

Simmons a raisonnablement bien joué pendant la majeure partie de l’année dernière et a fini par faire sa première apparition dans la catégorie All-Star. Il a même été question de son titre de joueur défensif de l’année.

Malheureusement, il s’est complètement effondré au deuxième tour des éliminatoires contre les Hawks d’Atlanta, avec une moyenne de 9,9 points sur 6,4 tentatives de placement par sortie. Au cours des trois derniers matchs éliminatoires des Sixers, il a pris un total de 14 tirs. Cela a conduit Joel Embiid à l’appeler publiquement et le front office des Sixers à le calomnier en privé.

À certains égards, les Warriors ont du sens en tant qu’arrêt pour Simmons. Il y a suffisamment de tirs là-bas pour compenser sa faiblesse dans ce domaine spécifique. Bien sûr, Green est essentiellement dans le même bateau – et avoir deux non-menaces offensives pourrait être trop difficile à surmonter pour Golden State.

Quoi qu’il en soit, c’est une situation intéressante à surveiller. Si les Warriors ne finissent pas par faire un pas pour Simmons, il est difficile de voir quelqu’un d’autre mettre en place un meilleur package avant le début de la saison prochaine.

