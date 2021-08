1 entreprise sur 5 menace de supprimer des emplois alors que les congés diminuent

in

18% ont déclaré à la chambre qu’ils étaient susceptibles de licencier du personnel en réponse à la demande de contribuer jusqu’à 20% du salaire de leur personnel en congé // Une entreprise sur cinq a déclaré qu’elle est susceptible de licencier du personnel à mesure que le soutien aux congés change // À partir d’aujourd’hui, les employeurs sont invités à contribuer à hauteur de 20 % des salaires du personnel en congé // La BCC prévient que la dernière réduction de l’aide aux congés entraînera des milliers de suppressions d’emplois

Environ une entreprise sur cinq a déclaré qu’elle était susceptible de licencier du personnel en raison de l’évolution des carburants de congé, a déclaré la Chambre de commerce britannique (BCC).

À partir d’aujourd’hui (1er août), les employeurs sont invités à contribuer 20 pour cent du salaire de leur personnel en congé, soit une augmentation de 10 pour cent par rapport au mois dernier.

Sur 250 entreprises avec des employés toujours en congé, interrogées par la BCC, 18% ont déclaré à la chambre qu’elles étaient susceptibles de licencier du personnel en réponse à la demande de contribuer jusqu’à 20% du salaire de leur personnel en congé, tandis qu’un quart a déclaré ils viseraient à réduire les heures ou à déplacer le personnel vers des modèles de travail à temps partiel.

L’enquête, qui a été menée entre le 5 et le 23 juillet, a révélé que, à moins que ces employés ne soient licenciés ou ramenés au travail, les garder en congé tout au long du mois « coûtera aux entreprises des millions de livres ».

La nouvelle fait suite à des données officielles montrant que 1,9 million de personnes étaient toujours en congé à la fin juin, une réduction par rapport à 2,4 millions un mois plus tôt.

En conséquence, la BCC avertit que la dernière réduction de l’aide aux congés entraînera des milliers de pertes d’emplois et appelle les ministres à veiller à ce que les personnes touchées puissent se recycler.

“Les modifications apportées aujourd’hui au régime de congé entraîneront probablement la réinsertion de plusieurs milliers de personnes sur le marché du travail, car les employeurs qui luttent toujours pour se remettre de la récession sont obligés de procéder à des licenciements et à des réductions d’heures de travail”, a déclaré le responsable de la BCC. politique populaire dit.

« Avec des pénuries de compétences généralisées dans l’économie, certains trouveront de nouveaux emplois là où leurs compétences sont recherchées, tandis que d’autres devront se recycler pour trouver des opportunités dans un secteur différent.

« Que les travailleurs en congé retournent sur le lieu de travail ou sur le marché du travail au sens large, il est crucial que les employeurs et le gouvernement leur donnent le soutien et la formation dont ils ont besoin pour être réengagés et productifs.

« En plus des possibilités de recyclage rapide, le gouvernement devrait prolonger le programme de démarrage jusqu’en 2022 et l’étendre pour permettre aux travailleurs âgés d’acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles expériences. »

Selon l’enquête, un peu moins de 15% ont déclaré qu’ils devraient annuler leurs plans d’investissement mais, meilleure nouvelle pour la main-d’œuvre britannique, près de 40% ont déclaré que le changement n’aurait aucun impact sur l’entreprise.

Un porte-parole du gouvernement a ajouté : « Notre plan pour l’emploi fonctionne et a soutenu les moyens de subsistance des travailleurs tout au long de la pandémie, avec deux millions de personnes de moins qui devraient se retrouver au chômage que prévu l’année dernière.

«Nous avons délibérément accepté notre soutien, avec un congé en place jusqu’à la fin septembre et trois millions de travailleurs qui ont quitté le programme depuis mars.

“Alors que l’économie rebondit, il est juste que le soutien en congé soit réduit, afin que nous puissions concentrer le soutien ailleurs.”

