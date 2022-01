1 équipe de la NFL apparaît comme le prétendant commercial d’Aaron Rodgers et Davante Adams

Les Packers de Green Bay ont connu une fantastique saison 2021 de la NFL sur le terrain jusqu’à présent.

Par toute mesure objective, ils ressemblent à de très vrais prétendants pour remporter un Super Bowl cette année.

En dehors du terrain, cependant, Green Bay a été un peu en désordre. Le quart-arrière Aaron Rodgers a clairement indiqué qu’il voulait partir. Il déteste l’organisation et a appelé à plusieurs reprises le front office pour ce qu’il perçoit comme un comportement louche.

Le statut du receveur large Davante Adams est également très incertain.

Selon Cody Benjamin de CBS Sports, ne dormez pas sur la perspective que Rodgers et Adams soient envoyés aux Miami Dolphins.

« Tua Tagovailoa fait son travail en tant que débutant de deuxième année, et il a gagné plus de temps d’audition », a-t-il écrit. « Mais quand cela a-t-il empêché les équipes agressives d’agir ?

«Miami a prospéré avec Ryan Fitzpatrick en tant que soulagement de Tua en 2020, puis aurait gardé un œil sur Deshaun Watson malgré sa litanie de problèmes juridiques. Rodgers répondrait à ce désir d’aide établie, et plus encore.

« A-Rod, quant à lui, obtiendrait le transfert de style Tom Brady vers la Floride ensoleillée, où les Dolphins sont absolument au ras de l’espace de la casquette (le forfait Davante Adams?) Et se vanter d’une défense prête à gagner maintenant. »

Le statut futur de Rodgers a été largement couvert au cours de la dernière année. La situation d’Adams est cependant un peu passée inaperçue.

À l’aube de l’année, l’optimisme régnait sur le fait que Green Bay et Adams seraient en mesure de s’entendre sur un nouvel accord lucratif. Malheureusement, cela n’a pas fini par arriver.

Cela signifie-t-il qu’Adams est absent ? Pas exactement. Selon l’initié de la NFL Ian Rapoport, les Packers envisageraient fortement d’utiliser l’étiquette de franchise sur lui.

« Des sources disent qu’après que les Packers et Adams ont rompu les pourparlers d’extension à gros prix fin juillet, il n’y a eu aucune discussion sur un nouvel accord », a-t-il écrit.

« Adams n’en a pas parlé. Green Bay non plus. Tout cela prépare le terrain pour ce que plusieurs sources pensent être une éventualité : les Packers donnent à Adams le label de franchise après la saison avant de tenter de conclure un accord à long terme. Sur la base de la situation salariale actuelle d’Adams, le montant de la franchise devrait être d’environ 20 millions de dollars.

Jusqu’à présent cette année, Adams a enregistré 106 attrapés pour 1 362 verges et 10 touchés. La saison dernière, il a amassé 115 attrapés pour 1 374 verges et 18 touchés en seulement 14 matchs. On comprend pourquoi les Packers voudraient le retenir, mais il pourrait finir par forcer la main.

Adams a exprimé très clairement ses sentiments sur Rodgers. Il a également été assez direct sur ses sentiments envers Jordan Love en tant que quart-arrière.

Les Packers seront une équipe intrigante à surveiller au cours des prochains mois.

Il est clair que des changements sont à venir. Dans quelle mesure ? Le temps nous le dira.

