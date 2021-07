1 équipe qui pourrait voler Kawhi Leonard aux tondeuses

Cela s’annonce comme une intersaison très mouvementée pour l’attaquant des Los Angeles Clippers Kawhi Leonard.

Devant lui se trouvent deux options: utiliser son option de joueur de 36 millions de dollars pour 2021-2022, puis voir ce que l’avenir nous réserve après cela, ou se retirer et devenir agent libre cet été.

Pour compliquer quelque peu les choses, Leonard a subi une intervention chirurgicale sur un LCA partiellement déchiré au genou droit il y a quelques semaines à peine et est indéfiniment absent. Malgré cela, il semble toujours vouloir beaucoup d’argent et un accord à long terme.

Normalement, une situation comme celle-ci serait assez ouverte et fermée. Les Clippers re-signeraient Leonard avec le plus d’argent imaginable, il accepterait, et toutes les parties passeraient à autre chose. Malheureusement, la relation de Leonard avec l’équipe est de plus en plus tendue. Il a atteint un point d’ébullition lorsqu’il a dû subir sa grosse opération.

Alors, Leonard pourrait-il finalement choisir de quitter LA cette intersaison?

Comme l’a noté l’initié de la NBA Marc Stein, les Dallas Mavericks sont une équipe à surveiller dans le Kawhi Leonard Sweepstakes.

“Dallas, pour ne citer qu’un prétendant attendu, ne sera pas dissuadé de poursuivre Leonard même s’il est obligé de rater toute la saison prochaine”, a-t-il écrit.

“La situation de Leonard est souvent comparée à celle de l’agence libre de Kevin Durant en 2019 après que Durant ait subi une déchirure du tendon d’Achille en finale. Brooklyn a fourni à Durant un contrat de 164 millions de dollars sur quatre ans dans le cadre d’un accord avec Golden State, les Nets sachant qu’ils devraient jouer une saison entière sans lui. Même à 30 ans et avec des antécédents de blessures inquiétants, Leonard semble capable de générer un intérêt similaire. »

Ce n’est pas la première fois que le nom de Dallas revient sur le vol de Leonard aux Clippers.

Si les Mavericks ne peuvent finalement pas faire le travail, une autre équipe attend dans les coulisses pour le signer.

Dans l’ensemble, cela s’annonce comme quelques mois intéressants. Ce qui se passe avec Leonard et les Clippers cette intersaison va finalement modifier le destin de plusieurs franchises de la ligue pour de nombreuses années à venir.

