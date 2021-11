1 grande raison pour laquelle Kyle Kuzma est heureux de quitter les Lakers

Les Lakers de Los Angeles ont échangé Kyle Kuzma aux Wizards de Washington dans le cadre de l’accord qui a vu Russell Westbrook rentrer à Los Angeles.

À l’époque, il semblait que Kuzma n’était pas particulièrement satisfait de la façon dont tout s’était passé. Il a fait des commentaires salés après des commentaires salés à ce sujet.

Dans les mois qui ont suivi, Kuzma semble s’être réchauffé à son changement de situation. Jouer à DC, loin de LeBron James et Anthony Davis, lui a permis de jouer un rôle plus central dans l’offensive des Wizards.

Kuzma joue actuellement son plus grand nombre de minutes, réussit le plus de tentatives de tir et marque son plus grand nombre de points depuis 2018. Dans le processus, il a aidé à mener les Wizards à une marque de 10-4 – le meilleur de la Conférence de l’Est.

La semaine dernière, Kuzma est apparu sur « NBA Today » d’ESPN et a révélé une grande raison pour laquelle il était heureux d’être en dehors des Lakers.

.@kylekuzma dit qu’il utilise ce qu’il a appris à LA pour être un joueur de premier plan pour les Wizards 🙌 « C’est un peu ce que je voulais. … Une opportunité de ne pas être dans l’ombre de quelqu’un. pic.twitter.com/eGwNmKEBGn – NBA sur ESPN (@ESPNNBA) 16 novembre 2021

« C’est évidemment très amusant », a-t-il déclaré. « D’un point de vue individuel, c’est un peu ce que je voulais. Une opportunité de ne pas être dans l’ombre de quelqu’un ou d’avoir ce type d’impasse [from] un point de vue sur la liste.

« Être ici a été extrêmement amusant », a ajouté Kuzma. « J’ai l’opportunité d’entrer et de diriger et d’utiliser ma mentalité de champion et tout ce que j’ai appris de ces deux gars à LA [LeBron James and Anthony Davis]. Cela a été des merveilles pour ma carrière, et je pense que les gens le voient maintenant. »

Kuzma affiche une moyenne de 14,5 points et 9,1 rebonds par match cette année. C’est tout à fait la différence de monter sur le banc à LA l’année dernière.

L’été dernier, peu de temps après son échange, Kuzma a fait une promesse audacieuse concernant son avenir. Jusqu’à présent, il semble être à la hauteur.

