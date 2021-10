1 joueur de la NBA Kobe Bryant a refusé de modéliser son jeu après

La légende des Los Angeles Lakers Kobe Bryant était un étudiant du basket-ball.

Il a étudié à la fois les grands qui l’ont précédé et ses contemporains, reprenant leurs forces et travaillant avec acharnement pour éviter leurs faiblesses.

Cela dit, il y avait un joueur dont il ne s’est pas inspiré du jeu.

Et la raison pour laquelle il a évité de le faire était à cause de certains conseils qu’il a reçus de Kareem-Abdul Jabbar.

Ce conseil ? Ne soyez pas comme Darryl Dawkins.

“Darryl a passé tellement de temps à être un clown et à ne pas se concentrer sur les aspects les plus subtils du jeu”, a déclaré Abdul-Jabbar en 2020, tel que rapporté par USA Today. «Darryl était juste incroyablement et physiquement doué comme Shaq. Mais il n’a pas compris son potentiel et l’a utilisé de la bonne manière. C’est quelque chose que Kobe ne ferait jamais. Kobe aurait tiré chaque once de son potentiel, ce qu’il a fait. Vous avez vu le tueur qu’il était. C’est parce qu’il a appris à l’utiliser de la bonne manière et à utiliser ses talents de la meilleure façon. J’ai beaucoup de respect pour lui. Il a tiré le meilleur parti de son jeu et il a joué le jeu intelligent.

Bryant écouterait ces conseils et deviendrait finalement l’un des plus grands de tous les temps.

Ces dernières années, notamment en raison de sa mort prématurée, de nombreuses informations intéressantes sur Bryant sont apparues. Tout, de son expérience aux Jeux olympiques de 2008 à son opinion sur qui gagnerait 1 contre 1 entre lui et LeBron James aux deux côtés de sa personnalité. Chaque information est forcément plus fascinante que la précédente.

Bien que Bryant soit peut-être parti, il est sûr de dire qu’il ne sera jamais oublié.

