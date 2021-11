1 Mauvaise Pomme ? Un syndicat ENTIER a voté pour retirer un policier pour avoir exposé la torture et la mort d’un homme menotté

par Matt Agorist, The Free Thought Project :

Joliet, IL – Comme le rapporte régulièrement le TFTP, les flics qui dénoncent la corruption dans leur service et tentent de prévenir la violence, se retrouvent souvent à la merci de ce système judiciaire – persécutés pour avoir fait ce qu’il fallait. Ces représailles contre les flics pour avoir dénoncé la corruption au sein de leurs services, détruisent complètement la théorie de la « mauvaise pomme ». Si tout le département décide de snober un flic pour avoir fait la bonne chose, est-ce « une pomme pourrie » ?

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Le sergent de police de Joliet. Javier Esqueda est un bon flic. Nous pouvons le dire avec certitude car il l’a prouvé en refusant de garder le silence sur les actes criminels présumés de ses collègues flics et a risqué sa carrière et maintenant sa liberté de faire briller la lumière dans les ténèbres. Il a regardé une vidéo de ses collègues officiers semblant étouffer un homme qui est décédé plus tard et a décidé que ça suffisait. Ses collègues officiers ont maintenu Eric Lurry alors qu’il était menotté, lui ont coupé le souffle, l’ont frappé et lui ont mis une matraque dans la bouche juste avant la mort de Lurry.

Pour avoir dénoncé les crimes de ses collègues policiers, Esqueda a été arrêté puis inculpé et inculpé de quatre chefs d’inconduite officielle pour avoir accédé à une vidéo d’activités criminelles présumées au sein de son propre département. Il risque maintenant 20 ans derrière les barreaux pour avoir fait la bonne chose.

Sûrement, personne dans le département ou le syndicat d’Esqueda n’accepterait une telle atrocité, n’est-ce pas ? Tort. Selon un article paru dans USA Today cette semaine, les membres de l’Association des officiers de police de Joliet ont voté mercredi 35 contre 1 pour expulser Esqueda.

C’est vrai, près de 100 pour cent de tous les officiers du syndicat d’Esqueda voulaient qu’il soit libéré et emprisonné – parce qu’il avait fait ce qu’il fallait. C’est une pomme pourrie ?

Esqueda a déclaré au journal qu’il pensait que la décision du syndicat était un autre acte de représailles de la part de ses pairs.

« Ils voulaient tous que je sois inculpé, ils veulent tous que je parte, et ce faisant, c’est une autosatisfaction pour eux », a déclaré Esqueda à propos du vote du syndicat. « Et après tout ce qui s’est passé, est-ce que je veux vraiment être associé à eux ? »

La plainte contre ce bon flic indique que le 10 juin 2020, Esqueda « a sciemment accompli un acte avec (sic) qu’il savait être interdit par la loi d’accomplir en utilisant l’ordinateur portable dans sa voiture de police du département de police de Joliet alors qu’il n’était pas en service. pour accéder au système WatchGuard du service de police de Joliet pour visionner un fichier vidéo qui était verrouillé et il l’a fait alors qu’il se trouvait dans un véhicule à moteur qui traversait le comté de Kendall. Tout ce qui précède s’est produit dans le comté de Kendall, dans l’Illinois. »

Le chef de la police de Joliet, Al Roechner, a orchestré des accusations criminelles contre Esqueda après avoir fait honte au département en juillet de l’année dernière pour avoir divulgué la vidéo.

« Ce qui est le plus triste à ce sujet, c’est qu’il s’agit d’un message clair du chef Roechner aux officiers de première ligne que s’ils voient des actions qu’ils pensent être une mauvaise conduite de la part de leurs collègues, ils doivent garder la bouche fermée et rester silencieux ou ils seront accusés d’un crime », a déclaré l’avocat d’Esqueda, Jeff Tomczak, à Patch au moment des accusations en mai. Il a ensuite prédit qu’Esqueda obtiendrait une mine d’or – des contribuables de Joliet et de l’Illinois – à la suite d’un futur procès fédéral qu’Esqueda est désormais certain de déposer contre la ville de Joliet et le département de police de Joliet du chef Roechner, selon Patch. .

Parce que les procureurs du comté d’Esqueda n’avaient rien sur quoi inculper l’officier Tomczak dit que le chef s’est rendu dans un comté voisin pour demander une faveur en inculpant le bon flic.

« Je n’ai également aucun doute dans mon esprit que ces accusations ont été examinées et que les procureurs du comté de Will ont refusé, comme ils le devraient, alors ils sont allés faire du shopping dans le comté de Kendall et ont pu trouver un procureur pour porter ces mauvaises accusations. »

« Je prévois gagner et je prévois que cette affaire se termine par un gros jugement fédéral contre la ville de Joliet et tous les agents impliqués dans ces accusations », a assuré Tomczak à Patch.

L’idée qu’un officier, qui a fait son travail et a exposé les criminels pour les tenir responsables, serait par la suite arrêté pour cet acte héroïque, témoigne de la nature de la fine ligne bleue. Lors de l’examen du cas exposé par Esqueda, le fait que cela soit dissimulé est horrible.

Comme TFTP l’a signalé précédemment, les flics ont torturé Eric Lurry avant qu’il ne meure sous leur garde.

Le 29 janvier 2020, la police a ciblé Lurry parce qu’elle le soupçonnait d’avoir une substance jugée illégale par l’État.

Selon CBS 2, Nicole Lurry a déclaré que son mari venait de finir d’obtenir son permis de barbier et qu’il était inscrit à l’école pour devenir instructeur à l’école de barbier. Mais fin janvier, l’homme de 37 ans – qui avait déjà purgé une peine pour drogue – a de nouveau été arrêté.

Lorsque la police a arrêté Lurry, ils l’ont mis à l’arrière d’une voiture de police et l’ont soupçonné de mettre de la drogue dans sa bouche. Parce que l’État revendique le droit d’enlever, de mettre en cage, de battre et de tuer des personnes pour des substances arbitraires, lorsque Lurry a été mis à l’arrière de la voiture, il a été essentiellement torturé.

Pour tenter de faire cracher la drogue par Lurry, la police lui a fermé le nez tout en lui mettant une matraque dans la bouche et en le frappant. Cette torture a duré près de deux minutes entières jusqu’à ce que Lurry perde connaissance et finisse par mourir.

Lire la suite @ TheFreeThoughtProject.com